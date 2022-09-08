Запасы высокообогащенного урана в Иране за последние три месяца выросли на 29% - МАГАТЭ

Дубай. 7 сентября. ИНТЕРФАКС - Согласно отчету МАГАТЭ, запасы высокообогащенного урана в Иране за последние три месяца выросли на 29%, и Тегеран продолжает закладывать основу для значительного расширения своих мощностей по производству ядерного топлива, передает в среду агентство Bloomberg.

По данным МАГАТЭ, к настоящему моменту Иран накопил 55,6 кг обогащенного до 60% урана.

Кроме того, в отчете говорится, что генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси "обеспокоен тем, что Иран не взаимодействует с агентством по нерешенным вопросам", касающимся контроля агентства за иранскими ядерными объектами, и что "никакого прогресса в решении проблемы нет".

Отчет МАГАТЭ опубликован на фоне продолжающихся переговоров о восстановлении соглашения по иранскому атому (СВПД).

Ранее в сентябре высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель констатировал, что позиции участников переговоров по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе расходятся.

Предыдущий президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в 2018 году в одностороннем порядке вывел США из СВПД и возобновил действие антииранских санкций, в том числе в отношении нефтяного сектора, что побудило Тегеран к постепенному отказу от соблюдения некоторых условий сделки. Нынешний президент США Джо Байден заявлял о готовности при определенных условиях вернуться в сделку.

Иран, Великобритания, Германия, Китай, Франция и Россия провели несколько раундов переговоров в Вене с целью восстановления СВПД. США напрямую в них не участвуют.

Ранее представители ЕС представили то, что они назвали "окончательным текстом" соглашения, однако Иран выразил обеспокоенность по поводу некоторых его элементов, США также внесли свои собственные встречные предложения. В ЕС ответ Ирана на предложенный Брюсселем проект соглашения о восстановлении действия СВПД, как ранее сообщал Bloomberg со ссылкой на источник, был воспринят положительно.