Отзывы Euassimilation: как легко иммигрировать в ЕС в 2022 году

Компания Euassimilation помогает выехать гражданам СНГ за границу. Консультирует в вопросах иммиграционного права и сопровождает клиентов. Помогает оформить документы и получить европейское гражданство. Оформлением паспорта занимаются миграционные юристы, о работе которых можно узнать из отзывов.

Судя по отзывам, выезжают в Словению, Румынию и другие страны. Миграционный юрист действует в рамках закона конкретного государства и подробно рассказывает, когда возможна эмиграция в отдельно взятом случае. Компания Euassimilation занимается всем, что облегчает прохождение репатриации.

Реально ли иммигрировать в 2022

Иммиграция в Евросоюз для иностранцев по репатриации — простой и быстрый путь стать полноправным гражданином, жить, работать и вести бизнес. Почитайте отзывы о Euassimilation, основной профиль которой репатриация в ЕС.

По программе паспорт выдают после подтверждения этнической или территориальной связи с государством. Euassimilation работает в штатном режиме, несмотря на введенные ограничения в связи с геополитической обстановкой. Выехать в Европу на ПМЖ в 2022 году более, чем реально.

Репатриация — возвращение на историческую Родину и возможность в сжатый срок стать гражданином ЕС на законном основании. От обращения в госструктуры до выдачи документов — 5-12 месяцев. Эмиграция по этнической и территориальной связи не требует вложений и длительного пребывания в стране, как другие иммиграционные программы.

Состоятельные иностранцы получают паспорт за инвестиции в экономику. Остальные иммигранты стандартно проходят процедуру натурализации от получения визы до смены ВНЖ и ПМЖ на гражданство. Иммиграция за инвестиции доступна не во всех странах ЕС, а натурализация займет не менее 5-7 лет и дольше, судя по отзывам.

Преимущества репатриации в Европу с Euassimilation:

ускоренная и упрощенная процедура;

возможность проживать в любой точке мира до и после подачи заявки;

нет необходимости досконально учить национальный язык;

допустимо двойное гражданство;

приемлемая стоимость;

надежность статуса.

Заявку рассматривают в установленный срок. По отзывам Европа затягивает выдачу паспортов из-за больших очередей. Юрист помогает миновать бюрократические проволочки. Euassimilation подбирает страну, в которой быстрее стать полноправным гражданином.

Выводы

Euassimilation собирает и переводит документы, подает заявку от вашего лица в госорганы и приглашает пройти присягу по назначенной очереди. Подготавливает к собеседованию и присяге на национальном языке.

В представительствах в Словении, Словакии, Румынии, Венгрии квалифицированные юристы, которые разбираются в местном законодательстве. Вероятность отказа с грамотной юридической помощью минимальна. 95% обратившихся получили положительный ответ.

Можете бесплатно проконсультироваться с юристом по ВНЖ, ПМЖ и гражданству. Почитайте отзывы о компании. Клиенты пишут о разных формах оплаты, возможности выехать вместе с семьей.