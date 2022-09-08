Второй патрульный корабль класса "Гамильтон", приобретенный для ВМС Шри-Ланки, отправился в порт приписки

ЦАМТО, 7 сентября. Второй большой патрульный корабль Р627 (бывший патрульный корабль Береговой охраны США WHEC-724 "Дуглас Манро" класса "Гамильтон") ВМС Шри-Ланки 3 сентября вышел из Сиэтла (США) и отправился к месту приписки в порт Коломбо.

Как напоминает ланкийское издание Daily Mirror, второй корабль класса "Гамильтон" был передан Шри-Ланке 26 октября 2021 года. С тех пор он проходил в США капитальный ремонт, обслуживание и модернизацию в соответствии с требованиями ВМС Шри-Ланки.

Ожидается, что пока еще не получивший наименование корабль Р627, укомплектованный экипажем ВМС Шри-Ланки, прибудет в порт приписки примерно через два месяца (в первой неделе ноября 2022 года), зайдя по пути в порты на Гавайях, Гуаме, Филиппинах и в Сингапуре.

Первый патрульный корабль WHEC-720 "Шерман" класса "Гамильтон" Береговой охраны США был официально выведен из ее состава в апреле 2018 года и передан Военно-морским силам Шри-Ланки в ходе церемонии, состоявшейся 27 августа 2018 года на базе в Гонолулу (Гавайи). Корабль покинул США в феврале 2019 года после завершения капитального ремонта, обслуживания и курса подготовки экипажа и прибыл в порт Коломбо 12 мая 2019 года. Церемония принятия на вооружение корабля P626, получившего название "Гаджабаху" состоялась 6 июня 2019 года в порту Коломбо. Корабль стал самым большим судном в составе ВМС Шри-Ланки.

Корабли класса "Гамильтон" построены в середине 1960-х гг., имеют длину 115,2 м, ширину 13,1 м и водоизмещение 3302 т. Силовая установка включает два дизельных и два газотурбинных двигателя, позволяющих развивать максимальную скорость 29 узлов. Дальность хода – 9600 морских миль на скорости 15 узлов, автономность – 45 суток, экипаж – 133 человека (включая 22 офицера). Корабль может нести один вертолет.