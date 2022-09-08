Белый дом: внесение РФ в число стран - спонсоров терроризма подорвало бы поддержку Украины

Такое решение лишило бы Украину необходимой "гибкости" за столом переговоров, сказал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби

ВАШИНГТОН, 6 сентября. /ТАСС/. Внесение России в американский список государств - спонсоров терроризма подорвало бы возможности стран Запада оказывать поддержку Киеву при потенциальных переговорах с Москвой и лишило бы Украину необходимой гибкости. Такую точку зрения высказал во вторник на регулярном брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Честно говоря, это может подорвать нашу способность поддерживать Украину за столом переговоров. Когда мы окажемся на том этапе, когда Украине будет за столом переговоров, мы хотим сделать так, чтобы у Украины было как можно больше гибкости в ходе этой дискуссии. Мы не считаем, что внесение [РФ] в перечень государств - спонсоров терроризма дает эту гибкость", - сказал он.

"Мы считаем, что это просто не лучший и не самый эффективный способ продолжать привлекать Россию к ответственности", - подчеркнул также Кирби. Он отметил, что внесение РФ в этот список может также повредить координации США с союзниками по вопросу антироссийских мер, осложнить доставку гуманитарной помощи на территорию Украины, а также поставить под угрозу экспорт продовольствия, в том числе в рамках инициативы по вывозу украинского зерна через Черное море.

Во вторник пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что решение американской администрации не вносить Россию в список государств - спонсоров терроризма является окончательным. До этого против включения Москвы в этот список высказался президент страны Джо Байден. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал позицию Байдена против признания РФ спонсором терроризма позитивной.

27 июля Сенат Конгресса США принял резолюцию, призывающую Госдепартамент признать Россию государством - спонсором терроризма. В документе поводом для соответствующего решения называют события в Грузии, Сирии, Чечне и на Украине. С призывом внести Россию в список ранее к Вашингтону обратился Киев. 28 июля о намерении внести аналогичный документ на рассмотрение Палаты представителей заявила группа конгрессменов от обеих партий.

В этот список могут быть внесены государства, которые, по мнению Вашингтона, "неоднократно оказывали поддержку актам международного терроризма". Американская администрация обладает широкими полномочиями в плане введения санкций в отношении фигурантов перечня. Минфин США может принимать меры против тех юридических и физических лиц, а также государств, которые ведут торговлю со странами, находящимися в списке. В настоящее время в перечне фигурируют Иран, КНДР, Куба и Сирия.