США не считают хорошей идеей вносить Россию в список стран-спонсоров терроризма - Белый дом

Вашингтон. 6 сентября. ИНТЕРФАКС - Президент США Джо Байден не считает хорошей идеей внесение России в список стран-спонсоров терроризма, и это его окончательное слово, заявила во вторник представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Да, это его окончательная позиция. Его слова говорят сами за себя..." - сказала она, отвечая на вопрос о позиции президента по данной теме.

"Я только поясню, почему мы считаем, что это (внесение России в список - ИФ) было бы не лучшим решением. Мы также хотим убедиться в том, что у Украины есть то, что ей нужно, в том случае, если она отправится за стол переговоров", - добавила она.

Летом американские СМИ сообщали, что Госдепартамент США сообщил Конгрессу об обеспокоенности по поводу рассмотрения в Палате представителей законопроекта о признании России "государством-спонсором терроризма". Кроме того, в американском внешнеполитическом ведомстве напоминали конгрессменам, что окончательное решение о включении страны в список "государств-спонсоров терроризма" принимает не Конгресс, а глава госдепа.