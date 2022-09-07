Принципы украинской политики Макрона: Киеву – оружие, Москве – "диалог"

Рено Жирар: вот какова должна быть политика Франции в отношении Украины

Политический аналитик Рено Жирар на страницах Figaro пытается предложить разумные рамки для "украинской политики" Франции и ЕС в целом. Надо "умерить санкционный пыл" Еврокомиссии. Нельзя вводить запрет на визы. Но и такие очевидные аргументы злят его оппонентов. Они явно расходятся и с "принципами" Макрона.

Рено Жирар

После шести месяцев конфликта на Украине Франция адаптировалась к беспрецедентно опасной ситуации, возникшей в Европе впервые со времен падения коммунизма. По поводу позиции Парижа следует сделать несколько оговорок.

После шести месяцев спецоперации России на Украине фронт, похоже, стабилизировался. То же самое можно сказать и о позиции Франции в отношении этого конфликта. Курс французской политики в начале конфликта был несколько изменчивым. Пришло время адаптироваться к беспрецедентно серьезной ситуации, возникшей в Европе впервые со времен окончания холодной войны.

В своем выступлении перед французскими послами 1 сентября 2022 года, Эммануэль Макрон четко обозначил политику Франции в отношении Украины. Она предусматривает пять направлений.

Во-первых, речь идет о помощи Украине. "Мы не можем позволить России победить на Украине военным путем", — пояснил президент республики, опасающийся, что российская победа только подхлестнет территориальные аппетиты Кремля. Таким образом, помощь носит не только гуманитарно-экономический, но и военный характер, однако не переходит красную черту прямого конфликта с Россией. В случае нападения на страны Балтии, то есть на бывшие советские республики, вошедшие в НАТО, такая красная черта была бы пересечена со стороны России, так как Франция является их военным союзником по НАТО. В апреле 2008 года, на саммите альянса в Бухаресте президент США Джордж Буш предложил принять Украину в НАТО, но Франция и Германия, согласившись в принципе, не поддержали немедленный прием Украины и Грузии в Североатлантический блок.

На Украине нет регулярных французских подразделений, но Франция поставляет военную технику, такую как гаубицы "Цезарь" и противотанковые ракеты "Милан". Она также отправляет туда тайных "инструкторов", принадлежащих к оперативной службе французской разведке. То же самое делают и американцы с британцами. Короче говоря, Франция на Украине находится в том же положении, что и Советы в Северном Вьетнаме с 1964 по 1975 год: они вооружали и обучали солдат Хо Ши Мина, не воюя напрямую с американскими войсками. Разница лишь в том, что Франция применяет к России санкции (те, которые утверждены в рамках ЕС), тогда как во время войны во Вьетнаме никто никого не санкционировал, и торговля Восток-Запад продолжалась как ни в чем не бывало.

Во-вторых, это сохранение европейского единства, потому что, по словам Макрона, "раскол Европы — одна из военных целей Путина". Позиции стран-членов Европейского Союза тем не менее отличаются друг от друга. Есть склонные к риску страны-забияки, такие как Польша, Швеция и страны Балтии; осторожные, как Франция и Германия; те, кто ставит свои национальные интересы на первое место, как Венгрия. На данный момент это единство прочно; правда, секрет его прочности в продолжающейся зависимости от США, а не в европейской "стратегической автономии".

В-третьих, Франция стремится предотвратить любое горизонтальное или вертикальное расширение конфликта. Она хочет избежать участия в нем других стран, а также эскалации, которая может привести к применению ядерного оружия.

В-четвертых, Макрон считает, что необходимо поддерживать диалог с Кремлем для того, чтобы подготовить условия будущего мирного договора. Но только сами украинцы будут решать, когда они захотят вести переговоры и на какие возможные уступки смогут пойти.

В-пятых, французский президент не намерен допустить ситуацию, когда данный конфликт мог бы привести к разделу мира. Мы видим создание западного блока демократий, авторитарного китайско-российского союза, а также сообщество не определившихся в этой борьбе стран в Африке, Азии, Латинской Америке. Но Франция, имеющая традицию развития связей со всеми странами мира, не желает оказаться в плену блоковой политики. Продемонстрировав своим отказом от участия в войне в Ираке свою враждебность к "сменам режима", Франция все еще вызывает у некоторых стран доверие, когда говорит, что территориальный суверенитет государств должен оставаться абсолютным принципом международных отношений.

Что можно добавить к этой политике? Нужно умерить пыл Еврокомиссии, которая тратит свое время на создание новых санкций против России при том, что эти санкции возвращаются бумерангом и бьют по странам ЕС. Под санкции должен подпадать только российский военно-промышленный комплекс. Турция, выступающая посредником и не поддерживающая санкций, ведет более разумную политику, чем наша, потому что ее политика больше направлена на мирное соглашение. Мы также должны отслеживать доставленное украинцам оружие, чтобы предотвратить его перепродажу и последующее использование против нас. Наконец, мы должны не допускать наказания русского народа, который никогда не хотел ссоры с украинцами и не призывал к нынешнему конфликту. Тотальный запрет на европейские визы (по просьбе стран Прибалтики) является аморальным и контрпродуктивным коллективным наказанием. Франция должна заявить, что в долгосрочной перспективе хочет быть другом как украинского народа, так и русского, и что она никогда не будет выбирать между ними.

Комментарии читателей:

EugénieEtcheverry

"Подготовить условия будущего мирного договора, а потом сами украинцы будут решать, когда они захотят вести переговоры и на какие возможные уступки смогут пойти".

А мне что-то помнится, что с самого начала украинцы "сами" ничего не решали, а следовали за лидерами западных стран, которые им поставляли оружие, разведывательные данные и миллионы долларов. После такого займа украинцы никогда не смогут "сами" что-то решать.

ano61889

Это потрясающе — у автора как будто "рефлекс собаки Павлова" насчет неприязни к НАТО и США... Рено Жирар просто не знает ни русских, ни Россию. Совершенно необходимо поддерживать все санкции. Причем давление должно идти не только по линии отказа от российских углеводородов и непредоставления России технологий. Необходимо, чтобы санкции затронули будничную жизнь всех рядовых россиян, включая полный запрет на визы. Да, русский народ не хотел войны, но его значительная часть де-факто поддерживает "специальную операцию". Особенно велика такая поддержка у старших поколений. И такие русские не пошевелят ничем. пока мы не опустошим их холодильники.

Achille

"Быть другом как украинского, так и русского народов?" Франция никогда не будет другом русского народа, пока этот народ поддерживает такой ужасный режим. И при этом у русского народа одна забота: получать туристические визы, чтобы пользоваться в Европе тем, что этот народ никогда не получит у себя дома, в России.

Eleonore139

А по-моему, это очень хорошая статья, сбалансированная, прагматичная.

Achille

Что за черт? Почему комментарии, которые критикуют эту статью за ее скрытое русофильство не публикуются на сайте? Они что, нарушают правила комментирования? Месье Жирар, он у нас что, неприкасаемый?

SEBASTIEN DELETTRE 1

Да он симпатизант русских, этот Рено Жирар!