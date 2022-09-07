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Военное обозрение

Украина не получит немецких танков Leopard 2, Киев не смог уговорить Берлин

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Источник изображения: topwar.ru

Украине не получит западные танки, по крайней мере немецкие Leopard 2. Как сообщает немецкая пресса, украинскому премьеру не удалось уговорить Шольца поставить Киеву бронетехнику.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в воскресенье прибыл в Берлин на встречу с немецким канцлером Олафом Шольцем. Перед встречей представитель Киева излучал оптимизм и в интервью немецким изданиям неоднократно повторил, что его задачей является уговорить правительство ФРГ поставить Украине танки Leopard 2. Как оказалось, со своей задачей Шмыгаль не справился, танки Киев не получит.

По данным газеты Die Wel, во время переговоров, если их можно так назвать, Шмыгаль привел несколько доводов в пользу поставок танков Украине, но ни один из них не был принят Шольцем. Немецкий канцлер продолжает придерживаться позиции, запрещающей поставку наступательных вооружений Украине. Тем более, что у Бундесвера свободных танков нет.

У Украины есть еще вариант с заказом у оборонного концерна Krauss-Maffei Wegmann (KMW) партии танков Leopard 2 новой постройки, но для его реализации нужно время, деньги и опять же одобрение правительства. На сегодняшний день ничего этого у Киева нет, Зеленскому требуются танки сейчас и много, пока у ВСУ еще имеются силы. Без тяжелой техники ни о каких наступлениях речи идти не может. Кстати, и на БМП Marder также наложен запрет.

Правда тот же Шмыгаль заявлял о возможной поставке американских танков M1 Abrams, но скорей всего это просто слова, не имеющие под собой никакой конкретики. Киевские эмиссары неоднократно запрашивали Вашингтон о поставке танков, но всякий раз получали отказ.

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Страны
Германия
США
Украина
Продукция
Leopard-2
M1 Abrams
Компании
Krauss-Maffei
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