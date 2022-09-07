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ЦАМТО

Тайвань намерен приобрести в США ПКР AGM-84L "Гарпун" – DSCA

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AGM-84L
AGM-84L HARPOON Block II.
Источник изображения: militaryparitet.com

ЦАМТО, 6 сентября. Госдеп США одобрил потенциальную поставку Тайваню в рамках программы "Иностранные военные продажи" через посредничество Тайбэйского представительства по экономическим и культурным связям в США TECRO ПКР AGM-84L-1 "Гарпун" Блок.2 и сопутствующего оборудования.

Общая стоимость заказа может составить 355 млн. долл. Агентство по сотрудничеству в сфере безопасности МО США (DSCA) уведомило Конгресс о возможной продаже 2 сентября.

TECRO обратилось к руководству США с запросом о возможности продажи 60 ПКР AGM-84L-1 "Гарпун" Блок.2 и четырех учебных ракет ATM-84L-1 "Гарпун" Блок.2.

Запрос также включает блоки управления наведением, радиолокационные ГСН "Гарпун"; радиолокационные высотомеры "Гарпун"; учебные ракеты CATM (Captive Air Training Missile), контейнеры; запасные части и агрегаты; вспомогательное и испытательное оборудование; техническую документацию; оборудование для обучения и обучение личного состава; инженерную, техническую и логистическую поддержку со стороны подрядчика и правительства США, а также другие связанные элементы логистической поддержки.

Продажа соответствует положениям "Закона об отношениях с Тайванем 1979 года" (Public Law 96-8).

Как заявлено, реализация данной программы соответствует интересам внешней политики и национальной безопасности США, поскольку поддержит усилия заказчика по поддержанию надежного оборонительного потенциала.

Продажа будет способствовать модернизации возможностей получателя по противодействию существующим и перспективным угрозам благодаря получению гибкого решения для усиления существующей системы противокорабельной обороны.

В уведомлении отмечается, что получатель сможет использовать надежную и эффективную систему для противодействия или сдерживания агрессии с моря, морской блокады и морских десантов. Оборудование будет способствовать достижению цели получателя по обновлению своего военного потенциала и дальнейшего повышения оперативной совместимости с ВС США и других союзников. При этом получатель не испытает затруднений при принятии систем на вооружение.

Основным подрядчиком выбрана компания Boeing. Покупатель запросил реализацию компенсационных программ, детали которых будут определены в ходе переговоров между покупателем и подрядчиком.

Уведомление о продаже публикуется согласно требованиям американского законодательства. Описание и стоимость продажи отражают наивысшие оценочные показатели на основе первоначальных требований. Фактическая стоимость покупки может быть ниже, в зависимости от окончательных требований, финансовых возможностей и подписанных договоров купли-продажи, если они будут заключены.

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