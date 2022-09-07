Компании Испании и ФРГ намерены разработать системы перехвата гиперзвукового оружия - СМИ

Вашингтон. 6 сентября. ИНТЕРФАКС - Оборонные компании Испании и ФРГ Sener Aerospacial Sociedad Anonima и Diehl Defence собираются приступить к совместной разработке систем перехвата гиперзвукового оружия, сообщает Defense news.

Работы будут идти под эгидой Европейского оборонного фонда. Среди первой партии отобранных для финансирования программ одним из приоритетных стал проект European Hypersonic Defense Interceptor (EU HYDEF), предусматривающий создание заатмосферного перехватчика. Программа, как ожидается, обойдется примерно в 110 млн евро, и ее реализация рассчитана на 36 месяцев.

"Цель - создать европейский перехватчик против угроз на период 2035 года и дальше, вместе с вооружениями и системой слежения", - отмечает издание, ссылающееся на документы ЕС.

Испанская компания Sener Aerospacial Sociedad Anonima занимается координацией EU HYDEF, а немецкая Diehl Defence осуществляет общее техническое руководство.

Представитель Sener Aerospacial Sociedad Anonima Фернандо Кинтана сообщил Defense news, что в настоящее время идут переговоры между Еврокомиссией и странами-участницами EU HYDEF о передаче финансовых средств разработчикам. Он отметил, что обе компании имеют долгую историю сотрудничества при создании различных вариантов немецкой ПВО IRIS-T.

Полученный перехватчик планируют интегрировать в системы ПВО, получив возможность противодействовать таким воздушным средствам поражения как гиперзвуковое оружие и баллистические ракеты.