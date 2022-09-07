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Военное обозрение

Тайвань получит военную помощь от США, Госдеп одобрил выделение вооружений на 1,1 млрд долларов

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Источник изображения: topwar.ru

Соединенные Штаты проигнорировали предупреждения Пекина не вмешиваться во внутренние дела Китая, одобрив поставку Тайваню вооружения на 1,1 млрд. долларов. Соответствующее разрешение выдал американский госдеп.

Госдепартамент США одобрил выделение Тайбэю военной помощи на сумму 1,1 млрд. долларов, что является самой крупной военной сделкой между США и Тайванем при администрации Джо Байдена. Как уже сообщалось, в пакет войдут противокорабельные ракеты Harpoon, авиационные управляемые ракеты Sidewinder, а также средства ПВО, включая системы предупреждения о ракетных пусках.

В Вашингтоне принятое решение объясняют необходимостью поддержания "достаточного потенциала" обороны Тайваня, при этом подчеркивая, что США придерживается политики "одного Китая" и эта сделка ей не противоречит. А официальный представитель госдепа Нед Прайс заявил, что США обязаны предоставлять Тайваню необходимые товары и услуги для обороны согласно "Закону об отношениях". В Пекине данный закон назвали "придуманным в одностороннем порядке" и заявил о нарушении американцами норм международного права.

Однако, как показала практика, США продолжат оказывать военную помощь Тайбэю, несмотря на протесты Китая. В Вашингтоне сейчас превалирует точка зрения, что Китай ограничится угрозами и на обострение конфликта не пойдет. Все выступления, включая военные учения около острова, были скорей демонстрационными, чем реально угрожающими.

На самом Тайване, ободренные поддержкой США, все чаще стали грозить в сторону материкового Китая и даже применили оружие в отношении китайского беспилотника, чего раньше не допускалось. В Тайбее надеются, что поставки американского оружия помогут нивелировать угрозу военного вторжения Пекина, а в случае эскалации военного конфликта США выступят на стороне острова.

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Страны
Китай
США
Тайвань
Продукция
AIM-9
Harpoon ПКР
Проекты
БПЛА
Военные учения
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