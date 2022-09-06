Армия США решила сделать упор на развитие легкой пехоты на основе украинских событий

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Вооруженные силы США собираются модернизировать свои пехотные части, делая акцент на мобильности. Фактически речь идет о возвращении к концепции применения частей легкой пехоты, которая разрабатывалась еще в 1980-е годы для противостояния с СССР. Но сейчас эта концепция обновляется с учетом текущих геополитических реалий - в первую очередь событий на Украине.

Реализация данной концепции требует от США постановки на вооружение американской армии четырех новых бронированных машин. Это: а) машина пехотного отделения (ISV); б) легкая разведывательная машина (LCV); в) бронемашина на гусеничном ходу (Mobile Precision Firepower, MPF); г) легкая пехотная колесная бронемашина. Такие машины позволят подразделениям легкой пехоты вести бой с противником до прибытия поддержки в виде тяжелых подразделений.

Ключевой упор в данном случае делается на мобильность и маневренность боевой группы пехотной бригады. Это обеспечивает способность к оперативному выполнению поставленных задач и гибкости на поле боя. Польское издание пишет, что американские военачальники утверждают: пехотные подразделения должны иметь возможность динамичного маневра с целью атаки, занятия ключевого района и получения преимущества над силами противника.

В XXI веке имели место попытки преодолеть дефицит в подвижности, вооружении и защите пехотных подразделений путем развертывания мотопехотных бригад на машинах Stryker, которые должны были восполнить пробел между тяжелыми подразделениями на бронемашинах Bradley и легкими подразделениями на автомобилях. Принятое решение оказалось не совсем удачным как в организационном плане (уход от дивизионной организации в пользу бригадной), так и в аппаратном плане (проблемы с бронемашинами Stryker).

Появление на вооружении американских сухопутных войск новых бронемашин призвано устранить существующие недостатки с подвижностью и огневой мощью пехотных подразделений. Однако концепция внедрения новых транспортных средств акцентирует внимание на маневренности, но недостаточно прорабатывает вопросы огневой поддержки. А ведь этот аспект также нуждается в совершенствовании.

Как считают в командовании, полная моторизация подразделений легкой пехоты армии США позволит выполнять глубокие маневры для обхода точек сопротивления противника. Это, в свою очередь, обеспечит выполнение целей операции без так называемого лобового боевого столкновения с подразделениями противника.