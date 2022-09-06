Войти
Военное обозрение

Армия США решила сделать упор на развитие легкой пехоты на основе украинских событий

485
1
0

Источник изображения: topwar.ru

Вооруженные силы США собираются модернизировать свои пехотные части, делая акцент на мобильности. Фактически речь идет о возвращении к концепции применения частей легкой пехоты, которая разрабатывалась еще в 1980-е годы для противостояния с СССР. Но сейчас эта концепция обновляется с учетом текущих геополитических реалий - в первую очередь событий на Украине.

Реализация данной концепции требует от США постановки на вооружение американской армии четырех новых бронированных машин. Это: а) машина пехотного отделения (ISV); б) легкая разведывательная машина (LCV); в) бронемашина на гусеничном ходу (Mobile Precision Firepower, MPF); г) легкая пехотная колесная бронемашина. Такие машины позволят подразделениям легкой пехоты вести бой с противником до прибытия поддержки в виде тяжелых подразделений.

Ключевой упор в данном случае делается на мобильность и маневренность боевой группы пехотной бригады. Это обеспечивает способность к оперативному выполнению поставленных задач и гибкости на поле боя. Польское издание пишет, что американские военачальники утверждают: пехотные подразделения должны иметь возможность динамичного маневра с целью атаки, занятия ключевого района и получения преимущества над силами противника.

В XXI веке имели место попытки преодолеть дефицит в подвижности, вооружении и защите пехотных подразделений путем развертывания мотопехотных бригад на машинах Stryker, которые должны были восполнить пробел между тяжелыми подразделениями на бронемашинах Bradley и легкими подразделениями на автомобилях. Принятое решение оказалось не совсем удачным как в организационном плане (уход от дивизионной организации в пользу бригадной), так и в аппаратном плане (проблемы с бронемашинами Stryker).

Появление на вооружении американских сухопутных войск новых бронемашин призвано устранить существующие недостатки с подвижностью и огневой мощью пехотных подразделений. Однако концепция внедрения новых транспортных средств акцентирует внимание на маневренности, но недостаточно прорабатывает вопросы огневой поддержки. А ведь этот аспект также нуждается в совершенствовании.

Как считают в командовании, полная моторизация подразделений легкой пехоты армии США позволит выполнять глубокие маневры для обхода точек сопротивления противника. Это, в свою очередь, обеспечит выполнение целей операции без так называемого лобового боевого столкновения с подразделениями противника.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Польша
Россия
США
Украина
Продукция
Bradley
Stryker
Похожие новости
30.03.2022
Эволюция вооруженных сил США
15.05.2020
Украина поставляет на полигоны Пентагона «подопытных кроликов»
15.05.2020
"Подопытный кролик": украинский танк Т-80УД замечен на полигоне в США
07.05.2018
В Польше скоро появится целая американская дивизия
28.04.2015
30-миллиметровое решение: повышение огневой мощи «Страйкеров» и Россия ("Breaking Defense", США)
30.12.2009
Колесные бронированные машины — современные тенденции
1 комментарий
№1
06.09.2022 10:34
Цитата, q
Реализация данной концепции требует от США постановки на вооружение американской армии четырех новых бронированных машин. Это: а) машина пехотного отделения (ISV); б) легкая разведывательная машина (LCV); в) бронемашина на гусеничном ходу (Mobile Precision Firepower, MPF); г) легкая пехотная колесная бронемашина. Такие машины позволят подразделениям легкой пехоты вести бой с противником до прибытия поддержки в виде тяжелых подразделений.
Интересно как командование в Пентагоне собираются совмещать в одной бригаде колёсную и гусеничную бронетехнику?
Если нужна максимальная  мобильность то вся гусеничная бронетехника должна перевозится на тралах, а это значительно увеличивает количество вспомогательной техники в бригаде и повышает её уязвимость.
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 06.09 13:11
  • 3
Су-34: быстрый и беспощадный
  • 06.09 13:09
  • 32
Разгром и счет: украинские войска потеряли за сутки более тысячи военных
  • 06.09 12:41
  • 31008
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 06.09 11:40
  • 1
Русский боевой ответ HIMARS под названием ОУ-122 был показан 3 года назад
  • 06.09 10:34
  • 1
Армия США решила сделать упор на развитие легкой пехоты на основе украинских событий
  • 06.09 10:00
  • 1
Макрон заявил о необходимости демилитаризации района Запорожской АЭС
  • 06.09 09:53
  • 1
Рособоронэкспорт представит актуальную для стран Каспия российскую продукцию на выставке ADEX 2022
  • 06.09 09:52
  • 3
В США рассказали о «далеком от реальности» МиГ-41
  • 06.09 09:34
  • 19
Артиллеристы рассказали о методах работы САУ «Малка» в Донбассе
  • 06.09 09:33
  • 1
«Это будущее войны»: за захват робота THeMIS на Украине объявлена награда
  • 05.09 19:03
  • 2
Шойгу заявил, что вооруженные силы полностью комплектуются профессионалами
  • 05.09 15:57
  • 4
В Минобороны объяснили, почему ВСУ не могут расшифровать радиоперехваты
  • 05.09 15:34
  • 15
Источник заявил о фактической ликвидации ВКС и ПВО РФ состава бывших воздушных сил Украины
  • 05.09 11:52
  • 1
Raytheon поставит СВ США дополнительные ЗУР "Стингер"
  • 05.09 09:45
  • 1
В США объяснили потребность Украины в баллистических ракетах