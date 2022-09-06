В "Навигаторе" рассказали об "аэродроме в чемодане"

Гендиректор "Навигатора" Бабуров заявил, что испытания "Кормы" завершатся в 2022 году

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Испытания мобильной малогабаритной системы навигации, посадки и наблюдения для всех типов воздушных судов "Корма", так называемого "аэродрома в чемодане", будут завершены до конца 2022 года, сообщил РИА Новости генеральный директор "Навигатора" (создатель системы) Сергей Бабуров.

"В этом году заводские испытания закончатся. Изначально мы делали систему не для кораблей, а для нефтяных платформ. А теперь мы понимаем, что ее можно использовать для морской авиации, санитарной, беспилотной. В общем, везде, где нет оборудованных в радиотехническом плане аэродромов и площадок, но нужны дополнительные точки ориентации, средства посадки", - сказал Бабуров.

По его словам, по завершении испытаний "Навигатор" будет предлагать систему Минобороны, Минздраву, Минтрансу, другим заинтересованным организациям.

"Сейчас ведем переговоры с Минздравом. В России много медучреждений, которые находятся в сельской местности, труднодоступных для авиации районах. Представьте, летчик звонит фельдшеру, говорит: "Включи "Корму". Получает координаты и садится, чтобы спасти жизнь человеку", - сказал Бабуров.

Он отметил, что система может эксплуатироваться как в мобильном, так и в стационарном вариантах. Она может быть штатной в общей системе навигации военного корабля или гражданского судна. При этом, к примеру, вертолет может не садиться на палубу, а зависать над ней для передачи грузов или высадки десанта.

Оборудование "Кормы" идентично комплекту штатной аппаратуры, установленной на самолете или вертолете. В него входят ответчик, который передает информацию о номере борта, заданной высоте полета и приемник, который принимает информацию для формирования "метки" на электронной карте, соответствующей положению воздушного судна. Для этого в ответчике и приемнике дорабатывается лишь программная часть без изменения штатных функций.

Масса самого "аэродрома в чемодане" - порядка 15 килограммов. Радиус действия системы в прямой видимости составляет около 300 километров. В сложных условиях при воздействии помех радиус действия снижается до 100 километров. Этого вполне достаточно для решения задачи захода на посадку, выполнение которой начинается не более чем за 50 километров до посадочной полосы.