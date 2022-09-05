Шольц подтвердил, что ФРГ не будет делать односторонние шаги при поставках оружия Киеву

По словам канцлера Германии, его страна вместе с США и Великобританией предоставляет Киеву реактивные системы залпового огня, с Нидерландами - гаубицы

БЕРЛИН, 4 сентября. /ТАСС/. Канцлер Германии Олаф Шольц заверил, что ФРГ будет поставлять оружие на Украину только в координации со своими союзниками. Об этом он заявил в воскресенье в интервью телеканалу ZDF.

"Мы поставляем очень эффективное оружие - всегда в координации с нашими друзьями и союзниками", - сказал Шольц. Он отметил, что Германия вместе с США и Великобританией предоставляет Киеву реактивные системы залпового огня, с Нидерландами - гаубицы.

"Таким образом, все решения хорошо продуманы, я хочу ясно заявить, что придерживаюсь этого. Со стороны Германии не будет односторонних шагов", - подчеркнул канцлер.

Согласно представленному ранее докладу Министерства по делам экономики и защиты климата ФРГ, Германия уже поставила Украине военных товаров на сумму €686 млн. Таким образом, бывшая советская республика стала важнейшим получателем германского оружия среди так называемых третьих стран - государств, не входящих в НАТО и не являющихся партнерами альянса.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Запад после этого ввел против России масштабные санкции. Западные государства нарастили поставки оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые миллиардами долларов.