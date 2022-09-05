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Интерфакс-АВН

Китай за последние месяцы стал активнее проводить учения по переброске войск морем - СМИ

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УДК тип 071 ВМС НОАК
УДК тип 071 ВМС НОАК.
Источник изображения: invoen.ru

Гонконг. 4 сентября. ИНТЕРФАКС - Народно-освободительная армия Китая (НОАК) в последние месяцы уделяет повышенное внимание учениям, в ходе которых отрабатывает транспортировку войск по морю, сообщает в воскресенье South China Morning Post (SCMP).

В частности, стало известно, что базирующаяся в провинции Ляонин 79-я группа армий (Северное командование театра военных действий НОАК) недавно провела учения по переброске сил и средств морским и сухопутным транспортом. К маневрам, проходившим в дневное и ночное время суток, также привлекли фрегат и военную авиацию.

Однако китайское командование не сообщило о точном времени и месте этих маневров.

В июне поступила информация, что подобные учения проводила 80-я группа армий (Северное командование театра военных действий НОАК), 74-я группа армий (Южное командование театра военных действий) и 72-я группа армий (Восточное командование театра военных действий). При этом военные задействовали гражданский транспорт. Кроме того, до августа 74-я группа армий вела еще одни учения по переброске войск морем на дальнюю дистанцию и в крупных масштабах.

В свою очередь ряд наблюдателей полагает, что подобные маневры являются крайне важными для боеготовности войск КНР на фоне роста напряженности вокруг Тайваня.

По информации SCMP, Военно-морской колледж США в Ньюпорте в докладе в июле указывал, что сфера перевозки грузов является уязвимым местом для войск КНР в случае силовых действий против Тайваня.

Тайваньский вопрос возник в 1949 году, когда была провозглашена Китайская Народная Республика, а часть китайской партии Гоминьдан обосновалась на острове Тайвань, назвав остров Китайской Республикой на Тайване. Пекин настаивает на "принципе одного Китая", согласно которому нельзя одновременно признавать и КНР, и Китайскую Республику на Тайване. При этом почти во всех крупных государствах есть неофициальные культурные и экономические офисы Тайбэя.

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Китай
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Тайвань
Проекты
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