Переговоры с Зеленским могут идти лишь о выполнении Киевом условий Москвы - Песков

Петропавловск-Камчатский. 4 сентября. ИНТЕРФАКС - Россия готова вести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским о том, как будут выполняться условия Москвы для прекращения специальной военной операции, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В интервью Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1" (ВГТРК) у представителя Кремля поинтересовались, о чем России говорить с Зеленским, который заявляет, что никаких переговоров с Москвой вести не будет.

"О том, как будут выполняться наши условия", - ответил Песков.

Он утвердительно ответил на вопрос, остаются ли условия российской стороны прежними.