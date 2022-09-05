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Интерфакс-АВН

Переговоры с Зеленским могут идти лишь о выполнении Киевом условий Москвы - Песков

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Дмитрий Песков
Дмитрий Песков.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Гунеев

Петропавловск-Камчатский. 4 сентября. ИНТЕРФАКС - Россия готова вести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским о том, как будут выполняться условия Москвы для прекращения специальной военной операции, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В интервью Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1" (ВГТРК) у представителя Кремля поинтересовались, о чем России говорить с Зеленским, который заявляет, что никаких переговоров с Москвой вести не будет.

"О том, как будут выполняться наши условия", - ответил Песков.

Он утвердительно ответил на вопрос, остаются ли условия российской стороны прежними.

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Страны
Россия
Украина
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