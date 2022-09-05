Лидеры Европы ошиблись, поддержав "националистически настроенных солдат" на Украине, за это придется платить - Песков

Он назвал чудовищными поставки германского оружия на Украину

Петропавловск-Камчатский. 4 сентября. ИНТЕРФАКС - Европейские лидеры совершили слишком много ошибок, в том числе поддерживая "националистически настроенных солдат" на Украине, и теперь вынуждены платить за это утратой комфорта, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"То, что германские вооружения действительно находятся в руках националистически настроенных солдат, которые стреляют в наших ребят - это чудовищно. То, что Германия и другие европейские страны поддерживают страну, режим которой разрешает нацистам ходить с нацистской фактически символикой по улицам, и устраивать факельные шествия - это не менее ужасно", - сказал он в интервью Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1" (ВГТРК).

"Почему это происходит? Короткая память. Много жировали, слишком комфортно жили, и вот отсюда как раз и слова Макрона, что эта эпоха заканчивается для Европы", - продолжил Песков.