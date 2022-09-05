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Интерфакс-АВН

Лидеры Европы ошиблись, поддержав "националистически настроенных солдат" на Украине, за это придется платить - Песков

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Одна из полученных вооруженными силами Украины из наличия германской армии 155-мм/52 самоходных гаубиц PzH 2000, июль 2022 года
Одна из полученных вооруженными силами Украины из наличия германской армии 155-мм/52 самоходных гаубиц PzH 2000, июль 2022 года.
Источник изображения: headnews.net

Он назвал чудовищными поставки германского оружия на Украину

Петропавловск-Камчатский. 4 сентября. ИНТЕРФАКС - Европейские лидеры совершили слишком много ошибок, в том числе поддерживая "националистически настроенных солдат" на Украине, и теперь вынуждены платить за это утратой комфорта, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"То, что германские вооружения действительно находятся в руках националистически настроенных солдат, которые стреляют в наших ребят - это чудовищно. То, что Германия и другие европейские страны поддерживают страну, режим которой разрешает нацистам ходить с нацистской фактически символикой по улицам, и устраивать факельные шествия - это не менее ужасно", - сказал он в интервью Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1" (ВГТРК).

"Почему это происходит? Короткая память. Много жировали, слишком комфортно жили, и вот отсюда как раз и слова Макрона, что эта эпоха заканчивается для Европы", - продолжил Песков.

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Страны
Германия
Россия
Украина
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