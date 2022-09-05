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Интерфакс-АВН

Минобороны РФ сообщило об учениях расчетов РСЗО на Сахалине в рамках учения "Восток-2022"

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Боевая работа расчетов реактивных систем залпового огня "Ураган"
Боевая работа расчетов реактивных систем залпового огня "Ураган".
Источник изображения: РИА Новости

Москва. 4 сентября. ИНТЕРФАКС - Расчеты РСЗО "Ураган" Восточного военного округа уничтожили условного противника в ходе ведения обороны острова Сахалин в рамках СКШУ "Восток-2022", сообщило в воскресенье министерство обороны России.

"Подразделения реактивной артиллерии армейского корпуса ВВО совершили многокилометровый марш в район проведения практических действий в ходе стратегического командно-штабного учения "Восток-2022". По замыслу эпизода учения подразделения условного противника предприняли попытку высадиться на восточное побережье острова Сахалин", - говорится в сообщении.

"Для нанесения огневого поражения боевой технике и живой силе условного противника военнослужащие ВВО в составе реактивного артиллерийского дивизиона выдвинулись в назначенный район, заняли огневые позиции, выполнили маскировку техники и подготовились к боевой стрельбе, - сообщило Минобороны. - По координатам, получаемым с беспилотных летательных аппаратов подразделения 122-мм РСЗО "Ураган" произвели необходимы расчёты для стрельбы. Огневым воздействием РСЗО цели, обозначающие объекты и технику условного противника были уничтожены".

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