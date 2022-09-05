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ТАСС

По инициативе РФ пройдет заседание стран - участниц конвенции о запрещении биооружия

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Начальник войск РХБ защиты ВС РФ Игорь Кириллов
Начальник войск РХБ защиты ВС РФ Игорь Кириллов.
Источник изображения: Дмитрий Харичков/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Как сообщили в Минобороны РФ, во время мероприятия Россия планирует представить документальные подтверждения нарушения США и Украиной статей I и IV конвенции

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Заседание стран - участниц Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия пройдет на следующей неделе по инициативе РФ, на нем российская сторона представит доказательства нарушений со стороны США и Украины. Об этом сообщил в субботу начальник российских войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

"По инициативе Российской Федерации на предстоящей неделе состоится совещание государств - участников Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия по вопросу несоблюдения США и Украиной обязательств по указанному международному договору", - заявил Кириллов.

По словам начальника войск РХБЗ, во время мероприятия РФ планирует представить документальные подтверждения нарушения США и Украиной статей I и IV конвенции. "Мы хотим, чтобы организации, отвечающие за соблюдение конвенции, и мировое сообщество обратили внимание на ряд угроз биологического характера", - подчеркнул он. 

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