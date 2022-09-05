В МО заявили, что у границ РФ находятся более 50 подконтрольных Пентагону биолабораторий

По данным российского ведомства, деятельность этих лабораторий сопровождается ухудшением эпидемической ситуации по особо опасным и экономически значимым инфекциям

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Более 50 биолабораторий, которые контролируются Пентагоном, находятся в непосредственной близости к границам России. Об этом сообщил в субботу начальник российских войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

"В настоящее время в непосредственной близости к границам Российской Федерации находятся более 50 модернизированных на средства Пентагона и подконтрольных ему биолабораторий. Всего, по данным МИД Китая, под контролем американского военного ведомства находится 336 биолабораторий в 30 государствах мира", - заявил Кириллов.

По словам начальника войск РХБЗ, деятельность этих лабораторий сопровождается ухудшением эпидемической ситуации по особо опасным и экономически значимым инфекциям, а также появлением нетипичных для региона инфекционных заболеваний.

Как уточнил Кириллов, с 2010 года на приграничных с Украиной территориях России был зафиксирован рост заболеваемости бруцеллезом, Конго-Крымской лихорадкой, лихорадкой Западного Нила, африканской чумой свиней. Причем расширение ареалов переносчиков является нехарактерным.

"Российская Федерация как ответственный участник Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО) в полной мере осознает весь спектр угроз, связанных с возможными последствиями ее нарушения при проведении работ в украинских биолабораториях", - подчеркнул начальник войск РХБЗ.