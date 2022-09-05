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ТАСС

Министр обороны Латвии призвал Германию в 10 раз увеличить военную помощь Украине

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Артис Пабрикс
Артис Пабрикс.
Источник изображения: belvpo.com

По словам Артиса Пабрикса, необходимо довести ее до €15 млрд

ЛОНДОН, 3 сентября. /ТАСС/. Министр обороны Латвии Артис Пабрикс заявил, что власти Германии должны существенно увеличить объемы оказываемой Украине военной помощи.

"Я рискую расстроить [канцлера ФРГ Олафа] Шольца или кого-либо еще в Германии <...>, но, с точки зрения Латвии, которую разделяют балтийские государства, Польша и Украина, такая страна, как Германия, должна оказывать Украине поддержку, которая была бы пропорционально равна нашей", - сказал Пабрикс в опубликованном в пятницу интервью в британской газете The Times.

Согласно данным издания, Латвия с конца февраля направила средства в размере 0,8% национального ВВП на поддержку Украины: речь идет о наибольшей доле бюджета среди западных союзников, за исключением Эстонии. Если судить по этому показателю, то вклад Риги в поддержку киевских властей в четыре раза превышает вклад Лондона, в 10 раз - Берлина. По мнению Пабрикса, ФРГ необходимо в 10 раз увеличить оказываемую Украине помощь и довести ее до €15 млрд.

В то же время, рассуждая о жесткой позиции прибалтийских стран в отношении РФ, латвийский министр добавил, что "структура власти меняется в Европе" и больше нельзя говорить о "германо-французском двигателе" Евросоюза. 

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