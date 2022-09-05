Бывший глава Минобороны непризнанной НКР Арутюнян обвиняется в халатности в период войны осенью 2020г. - СК Армении

Это уже второй экс-министр обороны НКР под следствием за последнее время

Ереван. 2 сентября. ИНТЕРФАКС - Следственный комитет Армении обвинил бывшего министра обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики, действующего начальника службы военного контроля министерства обороны Армении генерал-лейтенанта Джалала Арутюняна в халатном отношении к службе во время войны в Нагорном Карабахе осенью 2020 года.

Как сообщает пресс-служба СК Армении, в результате следствия выяснилось, что действия Арутюняна повлекли тяжкие последствия, в частности, армянские подразделения понесли значительные потери в живой силе и технике, резервные подразделения были приведены в боевую негодность, огневые позиции перешли под контроль противника.

В СК отметили, что речь идет о боях в направлении Гадрута 7 октября и Физули 12 октября 2020 года, тогда армянская сторона потеряла убитыми 20 военнослужащих, 19 танков, три БМП, восемь пушек Д-20, четыре автомобиля "Урал", большое количество оружия и боеприпасов, снаряды.

Арутюняну предъявлено обвинение по ч.3 ст.376 "халатное отношение к службе, совершенные во время военного положения, войны или в боевой обстановке, повлекшее тяжкие последствия".

В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, должностные полномочия прекращены.

Арутюнян был назначен министром обороны непризнанной НКР в 2018 году и был освобожден 27 октября 2020 года после полученного тяжелого ранения во время войны в Карабахе. 4 февраля 2021 года он был назначен начальником службы военного контроля министерства обороны Армении.

Как сообщалось, 30 августа Следственный комитет Армении также обвинил бывшего министра обороны, экс-командующего Армией обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР), действующего советника главы НКР генерал-лейтенанта Микаела Арзуманяна в бездействии, совершенном во время войны осенью 2020 года, что привело к потере армянской стороной города Шуша в Нагорном Карабахе.

Арзуманяну предъявлено обвинение по ч.3 ст.375 УК Армении - "злоупотребление властью, превышение или бездействие власти, совершенные во время военного положения, войны или в боевой обстановке, повлекшие тяжкие последствия".

Он арестован.

Арзуманян был назначен главой Минобороны НКР 27 октября 2020 года, в период войны в Нагорном Карабахе. Тогда он сменил Джалала Арутюняна.