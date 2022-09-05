Германия вооружается до зубов. Следующий шаг – война с Россией?

Смена эпох для бундесвера

Уже многие издания на Западе успели написать о "конце немецкого пацифизма", но автор левой "Юнге вельт" идет дальше своих коллег. Он отмечает резкий рост оборонных расходов и делает вывод, что новая "красно-зеленая" Германия на самом деле готовится к войне с Россией.

Коалиционное правительство Германии использует конфликт на Украине в качестве предлога для осуществления давно запланированного перевооружения бундесвера. Шольц хочет милитаризации ЕС.

Вооружение вместо разоружения — вот уже несколько лет эта максима служит руководством к действию для правительства Германии. В канун 1 сентября — Международного дня борьбы за мир — федеральный канцлер Олаф Шольц заявил в своей программной речи, произнесенной в понедельник в Праге, о необходимости унифицировать военный потенциал ЕС и усилить "способности союза к вооружению".

В 2015 году министерство обороны Германии объявило о "смене тренда в сфере финансов". С тех пор его бюджет увеличивался в среднем на 7,5 процентов в год, начиная с 40 миллиардов евро — и только ввысь, ради соответствия критериям НАТО. В скором времени он возрастет до 80 миллиардов долларов, и тем самым будет достигнута установленная в 2014 году цель — расходовать на вооружение два процента ВВП страны. В 2030 году бюджет министерства обороны будет составлять ориентировочно 100 миллиардов долларов. Решающий скачок намечен на 2025 год: по сравнению с 2024 годом на орудия убийства и войну планируется тратить на 25 процентов больше. В целом страны НАТО к 2021 году повысили свои расходы на военные нужды до уровня, превышающего военный бюджет России в 18 раз. Но этим они ограничиваться не собираются. Согласно перспективным планам стран НАТО, их расходы на вооружение должны превышать российские в 25 раз. Повторяется история с "гонкой за смертью" — так я бы назвал явление, скрывающееся за эвфемизмом "гонка вооружений".

Названный Шольцем 27 февраля "сменой эпох" самый большой рывок в тратах на вооружение бундесвера базируется на планах, которые уже давно лежали в ящиках письменных столов, но не реализовались по политическим мотивам. Вмешательство России в войну, которую НАТО и Киев уже давно вели против жителей Донбасса, служит поводом для осуществления этих планов. Согласие на размещение на территории Германии ядерного оружия социал-демократы (СДПГ), Зеленые и либералы (СвДП) уже зафиксировали в своем коалиционном договоре. А покупку американских истребителей F-35, способных нести атомные бомбы, инициировало еще правительство Меркель. Беспрецедентный по своей гигантомании проект немецко-французского бомбардировщика-"невидимки", представленный общественности в 2017 году Ангелой Меркель и Эммануэлем Макроном, требует только для своей технической, допроизводственной разработки около 100 миллиардов евро, в целом же в проект предполагается вложить 500 миллиардов евро. Якобы эта система вооружения должна обеспечить Европе глобальное господство в воздухе.

В эту цель вписываются и те меры, о которых Шольц заявил в понедельник в Праге: унификация производства вооружения в ЕС, создание военной штаб-квартиры ЕС в 2025 году под руководством Германии, а также установка системы противовоздушной обороны, которую Федеративная республика намерена разработать вместе с соседними государствами. Шольц требует, чтобы ЕС превратился в "Европу, участвующую в мировой политике, геополитическую Европу". В отдаленной перспективе должны возникнуть вооруженные силы ЕС, способные совершать интервенции за границами Евросоюза независимо от НАТО.

В Международный день борьбы на мир ФРГ находится на пути к беспримерному перевооружению. Вооружившись до зубов, Германия может перейти к следующему шагу — к войне с Россией, в которой ФРГ уже фактически участвует поставками оружия на Украину. И то, и другое уже сейчас имеет пагубные социальные последствия для немецкого населения.

Поэтому Движение борьбы за мир призывает 1 октября принять участие в общегосударственной децентрализованной акции, в которой социальный протест и движение за мир должны слиться воедино.

Арнольд Шёльцель (Аrnold Schölzel)