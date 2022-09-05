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Военное обозрение

Берлин и Прага согласовали передачу чехам 15 немецких танков Leopard 2A4 за отправленные на Украину Т-72

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Источник изображения: topwar.ru

Украина вряд ли получит немецкие танки Leopard 2 из наличия Бундесвера, даже в случае одобрения такой сделки немецким правительством. Все дело в том, что у немецкой армии нет "лишних" танков, а небольшое количество имеющихся на хранении уже распределено по странам, отдавшим Киеву свои танки советского образца, например Польше и Чехии.

Сами немцы не раскрывают точной цифры имеющихся в запасе танков Leopard 2A4, но по информации Польши, их там 78 штук. Варшава хотела бы получить батальонный комплект из 44 танков, но немцы предлагают всего 20 и на этом все. Из оставшихся 58, если поляки все правильно посчитали, 15 танков Leopard 2A4 уйдет Чехии, еще 15 - Словакии, и на оставшиеся также имеются претенденты, участвовавшие в трехсторонней сделке, где Германия выступала в качестве гаранта поставки западной бронетехники. Так что для Украины ничего не остается, кроме как ждать производства новых танков, и то только в том случае, если на это пойдет Берлин.

Между тем Чехия и Германия согласовали передачу чешскому Минобороны партии из 15 танков Leopard 2A4 в качестве компенсации за переданную Украине боевую технику. Сейчас соглашение находится на рассмотрении, его подписание планируется в ближайшие дни. Первые танки Прага получит уже в этом году, перед передачей немцы модернизируют машины под нужды чешской армии, в первую очередь это касается систем связи.

В принципе немцы и чехи договорились о компенсации еще в мае, все остальное время согласовывались некоторые моменты, не устраивающие обе стороны. Ранее чешское Минобороны хотело получить что-то среднее между последней версией танка Leopard-1 и новейшей версией танка Leopard-2, что в итоге вылилось в предложение 15 танков Leopard 2A4, как раз представляющих собой "что-то среднее". Кроме этого, чехи намерены закупить в Германии до 50 танков последней версии - Leopard 2A7+ новой сборки. Переговоры начнутся в ближайшее время.

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Страны
Германия
Польша
Словакия
Украина
Чехия
Продукция
Leopard-1
Leopard-2
Т-72
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