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Военное обозрение

Сухопутные войска США получили первую партию тактических очков MS HoloLens до окончания проведения испытаний

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Источник изображения: topwar.ru

Сухопутные войска США получили первую партию высокотехнологичных тактических очков производства Microsoft Corp., основываясь на обнадеживающих результатах проведённых полевых испытаний. Помощник госсекретаря США по вопросам закупок Дуглас Буш «разрешил армии начать приемку» некоторых из 5000 комплектов защитных очков, говорится в заявлении официального представителя Джамала Бека. Их доставка была отложена из-за опасений по поводу производительности устройства до тех пор, пока не будут проведены более тщательные испытания.

Основываясь на результатах таких испытаний, служба корректирует свой план оснащения, чтобы дать время на исправление недостатков, а также направить в подразделения, которые сосредоточены на учебных мероприятиях

— сказал Джамал Бек, подчеркнув, что первые поставки идут ещё до момента окончания испытаний.

Ожидается, что разработанная Microsoft Integrated Visual Augmentation System, или IVAS, обеспечит «индикатор на стеклянном забрале» для сухопутных войск США, аналогичный тому, что используется летчиками-истребителями. Другая адаптированная версия очков Microsoft (MS) HoloLens позволит командирам проецировать информацию на забрало перед лицом солдата и будет включать в себя такие функции, как, например, ночное видение.

Источник изображения: topwar.ru

Армия планирует потратить астрономическую сумму в 21,9 миллиарда долларов в течение десяти лет на боевые очки Microsoft, запасные части и услуги поддержки. Окончательный отчет об испытаниях, который ожидается не раньше следующего месяца, составляется директором Пентагона по оперативным испытаниям и оценке.

Командование сухопутными силами США разместило свой первоначальный заказ на 5000 очков на сумму 373 миллиона долларов в марте 2021 года. Заказ должен был стать первым из большого количества подобных за последнее десятилетие, но был отложен в конце прошлого года.

Отчет об испытаниях поможет Конгрессу решить, следует ли одобрить выделение ещё 424,2 миллиона долларов в ближайшее время, которые армия предложила потратить на программу в финансовом году, начинающемся в октябре. Комиссии по ассигнованиям Палаты представителей и Сената пока предложили резко сократить запросы армии в ожидании результатов испытаний. Однако Пентагон и компания Microsoft уже в предвкушении получения огромных средств из бюджета с многолетним периодом их освоения.

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