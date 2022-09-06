Днепровские мосты – ключ к победе

«Чуден Днепр при тихой погоде... Редкая птица долетит до середины Днепра... Пышный! ему нет равной реки в мире» (Гоголь, «Страшная месть»). Фото Reuters.

Как киевская дамба влияет на военную логистику

Специальная военная операция (СВО) на Украине идет уже полгода, но противник пока не сломлен. Самый короткий путь прекратить кровопролитие – сделать Днепр непреодолимой преградой для киевского режима.

Однако ряд военных специалистов утверждают, что разрушение днепровских мостов сильно затруднит освобождение всей Украины. Давайте считать. После уничтожения мостов фронт неминуемо рухнет – в крайнем случае через неделю-две. Часть украинских солдат сумеет эвакуироваться на плавсредствах через Днепр, большинство же попадет в плен. Боевую технику вывести вообще не удастся.

С выходом российских войск на левый берег Днепра Киев окажется в досягаемости артиллерийского огня не только гаубиц «Мста» и реактивных систем залпового огня «Смерч», но и старенькой самоходки 2С3 «Акация». В таких условиях киевский режим сопротивляться не сможет.

После уничтожения мостов наступит паралич украинской экономики. Вооружение НАТО, доставленное на Украину, никогда не дойдет до линии фронта.

А как же речные теплоходы и лодки? Они смогут перевозить через Днепр беженцев и войсковые подразделения с личным оружием. Для перевозки танков, самоходок, ракетных установок и т.п. требуются специальные танкодесантные корабли, которых нет ни на Днепре, ни в целом на Украине.

СООБРАЖЕНИЯ МОРАЛИ И НРАВСТВЕННОСТИ

Киев с 2015 года регулярно бахвалится уничтожением мостов в ДНР и ЛНР. 12 августа 2022 года ВСУ нанесли удар по Дарьевскому мосту через реку Ингулец. Ранее ракетами HIMARS в районе Херсона ВСУ вывели из строя Антоновский мост через Днепр длиной 1366 м. Мост контролировался российскими войсками. В конце августа националисты вновь ударили по данной цели, имеются жертвы среди сотрудников ремонтной бригады. Им можно, а нам – нет?

Варварские бомбардировки авиации стран НАТО в период с 24 марта по 10 июня 1999 года разрушили практически все мосты в Югославии.

Полна драматизма история противоборства вьетнамских зенитчиков и американской авиации, пытавшейся обрушить мост Хамжонг («Пасть дракона»). Конструкция из стали и бетона, 160 м длиной и 17 м шириной, проходит через реку Сонгма в районе города Тханьхоа. Объект имел стратегическое значение для транспортной системы ДРВ, находясь на главной дороге страны с севера на юг. Налеты начались 3 апреля 1965 года и затем шли практически постоянно, порой авиация действовала большими группами.

Вьетнамцы исправляли нанесенные повреждения, но восстановленный объект вновь притягивал американские бомбардировщики. Согласно подсчетам Пентагона, количество боевых вылетов непосредственно на поражение Хамжонга составило 873, потери составили 11 самолетов.

Однако это далеко не полные данные, поскольку многочисленные вылеты также выполнялись по близлежащим объектам, включая позиции средств ПВО. Всего в «Пасти дракона» было сбито 104 американских летчика. Последний удар нанесли 6 октября 1972 года, после чего мост был исключен из списка целей ВВС США.

Так что с точки зрения морали и нравственности все в порядке. Да, погибнут военные и гражданские. Но сколько невинных русских людей гибнет сейчас в Донбассе от огня артиллерии обеих сторон?!

ДНЕПРОВСКИЕ МОСТЫ

При советской власти Днепр превратился из реки в цепь водохранилищ. Я сам с 1993 по 2013 год восемь раз ходил на теплоходе по маршруту Киев–Одесса. Стоишь на палубе и не видишь ни правого, ни левого берега. Свои естественные очертания Днепр сохранил только ниже Херсона.

Но не будем хаять большевиков. На Днепре они построили восемь ГЭС, обеспечивавших электроэнергией всю Украину. Впервые появилась возможность сквозного судоходства от Киева до Черного моря.

На сегодняшний день Днепр в подконтрольной части Украины пересекают 20 действующих мостов: 11 автомобильных (2 из них используются еще и для линий метро), 2 железнодорожных, 7 совмещенных автомобильно-железнодорожных мостов; 5 мостов проходят по плотинам ГЭС.

В Киеве имеются в наличии 6 мостов. Московский (Северный) мост, мост Метро, мост Патона и Южный мост – автомобильные. При этом мосты Метро и Южный совмещены с путями соответственно красной и зеленой веток столичного метрополитена. Московский и Южный мосты – вантовые. То есть особо уязвимые.

Московский мост имеет выезд на Труханов остров, а мост Метро – в Гидропарк, состоящий из Долобецкого и Венецианского островов, соединенных автомобильно-пешеходным мостом.

Теоретически на этих островах могут размещаться войска, в частности позиции артиллерии и сил ПВО. Но такой информации пока нет.

Дарницкий мост (мост Кирпы), построенный в 2011 году, – комбинированный. По нему проходят железнодорожные пути от Киевского вокзала. Фактически это два отдельных моста, расположенные параллельно на небольшом расстоянии друг от друга.

Чисто железнодорожный мост – Петровский. Используется для товарного сообщения и городской электрички. Это самый старый мост через Днепр, построенный в 1917 году.

Подольско-Воскресенский мост – вечный киевский долгострой с 1993 года. Соединяет центральную часть города с Троещиной через Труханов остров. У моста отсутствует спряжение с постоянными дорогами, то есть по нему можно перебрасывать только отдельные машины.

Все мосты на Днепре построены на крутых холмах городов, на плотинах водохранилищ и многокилометровых грунтовых насыпях, вдающихся в водохранилища.

Например, автомобильный и железнодорожный мост в Черкассах представляет собой грунтовую плотину длиной 10,5 км на левом берегу, затем мост длиной 1174 м – и далее 900-метровую грунтовую плотину на правом берегу.

Зачем автор приводит такие технические подробности? Да чтобы доказать, что в случае разрушения мостов через Днепр строительство понтонных переправ нереально. И Днепр станет непреодолимой преградой между Правобережьем и Левобережьем.

Чем уничтожить мост? Обратимся к американскому опыту. Крайние вылеты в «Пасть дракона» американские «фантомы» выполняли c управляемыми бомбами Paveway. Летчики фиксировали прямые попадания в опоры моста, в результате которых все сооружение обвалилось.

ВКС России обладают обширным арсеналом корректируемых авиабомб семейства КАБ-500 и КАБ-1500, управляемой планирующей бомбой УПАПБ-500. Ракетные войска имеют на вооружении комплексы «Искандер», Военно-морской флот – «Калибр». Эти и другие виды высокоточного оружия способны нанести точные удары.

Если рухнет Киевская дамба, то поток воды сначала уничтожит киевские городские мосты, а затем ринется вниз по течению Днепра и уничтожит все плотины и ГЭС.

Кабинетные военные теоретики доказывают, что мосты и плотины на Днепре являются сверхпрочными сооружениями и что разрушить их не так просто. Увы, большинство плотин и мостов на Днепре дышат на ладан.

ДАМБА: СВИДЕТЕЛЬСТВО КИЕВЛЯНКИ

Вот выдержки из статьи киевлянки Светланы Самойленко, написанной в июле 2008 года, под названием «Апокалипсис по-киевски, или Как рухнет Киевская дамба»:

«Проезжая по Киевской дамбе на машине, я заметила: а она-то действительно «играет», и водители большегрузов не врут. Узкая дорога на плотине, повидавшая за прошедший месяц огромные потоки 40-тонных махин, пошатывается, а в самой плотине есть трещины – это видно и невооруженным глазом…

А лазейка через Киевскую ГЭС до сих пор открыта, и это значит, что до сих пор, несмотря на угрожающие предупреждения экологов и заявления Ассоциации международных автоперевозчиков, Киеву угрожают злосчастные четыре кубокилометра воды…

В советские времена дамба исправно ремонтировалась и обслуживалась. А в 90-е годы, за недостатком финансирования, она и превратилась в то, что мы имеем сегодня. На протяжении десяти лет не проводились ремонтные работы, водолазы не осматривали сохранность подводной части...

А если не выдержит, то…

13 марта 1961 года произошла так называемая Куренёвская трагедия. В результате прорыва нескольких небольших дамб в Бабьем Яру на город вылилось 700 тыс. кубометров грязи, смешанной с водой. Ширина селевого потока достигала 20 м, высота волны – 14 м. 25 гектаров земли было залито, снесено несколько домов, около двух тысяч людей погибло.

Киевская дамба сдерживает четыре кубокилометра. Высоту и ширину потока такого огромного количества воды даже никто не берется предсказывать. Известно, что левый берег будет залит в считаные минуты, вода достигнет четвертого этажа домов.

Но не все дома устоят. Хрущевки, сталинки, чешки, учитывая их «шаткую» конструкцию временного жилья – нет. Канализация и метро будут затоплены, Днепр выйдет из берегов. Вниз по течению понесется 500 тонн радиоактивного ила, накопленного в Киевском водохранилище за 44 года его существования. Страшно?»

ОПЫТ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ

В ходе войн Днепр становился труднопреодолимой преградой. В 1941–1943 годах ширина Днепра ниже Киева составляла 250–1200 м. В 1941 году германские войска сравнительно легко преодолели Днепр в условиях господства в воздухе и большого перевеса в танках и артиллерии.

Немцы удачно выбрали места переправ у Смоленска и Бобруйска. Днепр там очень мелок, и особых проблем переправа вермахту не доставила.

Куда сложнее была переправа на юге между Бериславом и Каховкой. После интенсивной артподготовки немцы с помощью 15-см реактивных минометов (кстати, именовавшихся «дымовыми») создали плотную дымовую завесу. На автомобилях к берегу подвезли малые «штурмовые боты» – легкие алюминиевые лодки с подвесным мотором.

Лодки стремительно рванули к берегу и выбросили десант, опрокинувший красноармейцев. Затем к берегу двинулись большие надувные лодки, включая большие моторные («Штурмбот-39»). Они высаживали десант или буксировали понтоны. Затем был наведен понтонный мост.

Аналогично 30 августа 1941 года была осуществлена переправа у Кременчуга. Там использовались 73 легкие штурмовые лодки.

После оккупации Левобережья немцы с большим трудом восстанавливали сообщение через Днепр. Только к апрелю 1942 года удалось построить деревянный мост в Киеве (мост Рейхенау) на быках недостроенного до войны моста. А к августу 1942 года немцы с трудом починили частично взорванную плотину Днепрогэса и начали по ней грузоперевозки.

В Смоленске Днепр узок, и немцы в начале 1942 года сравнительно легко построили новый деревянный мост. А вот железный восстановили только к концу 1942 года.

В сентябре-октябре 1943 года Красная армия форсировала Днепр. В операции участвовали 12 армий. Это было самое кровопролитное сражение после Сталинграда. Потери убитыми составили свыше 300 тыс. человек.

Чтобы распылить силы немцев, почти одновременно на правом берегу Днепра были захвачены 23 плацдарма. Переправа велась с помощью сотен понтонов разной конструкции, надувных и деревянных лодок, а также наспех сооруженных плотов из разобранных домов, вплоть до крыш.

ЛЕВОБЕРЕЖЬЕ И ПРАВОБЕРЕЖЬЕ

От границ Белоруссии до Черного моря река Днепр делит Украину примерно на две половины. Причем деление это не условное. Долгое время раздельно существовали два региона – Левобережье и Правобережье, мало связанные друг с другом. Левобережье вошло в состав России в 1654 году, а Правобережье – в 1792-м, то есть с интервалом в 138 лет!

Если раздел нынешней Украины в результате спецоперации неминуем, имеет смысл провести его по Днепру. При этом для проведения действий по «денацификации», всей Российской армии вовсе не нужно переправляться через реку. Достаточно будет небольших подразделений, специально подготовленных для решения полицейских миссий.

Александр Широкорад

Александр Борисович Широкорад – писатель, историк.