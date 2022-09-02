Войти
Интерфакс-АВН

Экипаж "Союз МС-22" допущен к предстартовой подготовке на Байконуре - ЦПК

204
0
0
РН "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-19"
РН "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-19".
Источник изображения: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Москва. 1 сентября. ИНТЕРФАКС - Межведомственная комиссия допустила основной и дублирующий экипаж корабля "Союз МС-22" к предстартовой подготовке на космодроме Байконур, сообщили в Центре подготовки космонавтов (ЦПК) им. Ю.А. Гагарина.

"Экипажи ТПК "Союз МС-22" могут приступить к итоговому этапу предстартовой подготовки на космодроме Байконур", - говорится в сообщении в Telegram-канале ЦПК.

Также по заключению комиссии экипаж SpaceX Crew-5 может приступить к заключительному этапу подготовки к старту на американском корабле Crew Dragon в космических центрах имени Джонсона и имени Кеннеди.

В состав комиссии вошли представители госкорпорации "Роскосмос", ЦПК, РКК "Энергия" и Федерального медико-биологического агентства.

Запуск пилотируемого корабля "Союз МС-22" ракетой-носителем "Союз-2.1а" с космодрома Байконур намечается на 21 сентября 2022 года. В его экипаж входят космонавты "Роскосмоса" Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин, а также астронавт NASA Франциско Рубио.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Франция
Компании
NASA
SpaceX
КнААЗ Гагарина
Роскосмос
Проекты
Байконур
Союз ПКК
Союз-2 РН
Похожие новости
25.01.2022
Триумф SpaceX, туризм будущего и новая посадка на Марс: главные итоги 2021 года в мировой космонавтике
23.11.2020
Полет нормальный: почему стали возможны космические успехи Европы
01.05.2020
«Мурло капитализма»
30.12.2019
Свободное падение
15.03.2019
Не прощай их, Юра
03.01.2019
Уходят с орбиты
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 02.09 05:31
  • 30880
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 02.09 00:40
  • 2
Проект «Арктур» - российская подводная лодка будущего
  • 02.09 00:12
  • 3
Разгром и счет: украинские войска потеряли за сутки более тысячи военных
  • 01.09 23:28
  • 2
Начались испытания первой российской бронемашины класса MRAP для спецназа
  • 01.09 20:23
  • 2
Белый дом утверждает, что Иран поставил РФ беспилотники
  • 01.09 17:47
  • 8
Источник заявил о фактической ликвидации ВКС и ПВО РФ состава бывших воздушных сил Украины
  • 01.09 10:26
  • 4
Ростех показал новую ливрею МС-21 с двигателями ПД-14
  • 01.09 09:39
  • 0
«The Show must go on!», или какого военного министра выбрала себе Тихановская
  • 01.09 09:27
  • 3
Владимир Лепин: облик автомата АК-12 в комплектации 2021 года значительно изменился
  • 01.09 07:02
  • 2
Минобороны России передали партию модернизированных САУ
  • 31.08 22:04
  • 1
Дело в технике: почему провалилась атака ВФУ под Херсоном
  • 31.08 15:03
  • 0
Беспризорная Украина – западный план раздела украинских земель
  • 31.08 12:57
  • 10
Соединенные Штаты передали Украине противорадиолокационные ракеты HARM
  • 31.08 12:16
  • 11
Артиллеристы рассказали о методах работы САУ «Малка» в Донбассе
  • 30.08 23:03
  • 1
WSJ сообщила о возможности сближения КНДР с Россией из-за ситуации вокруг Украины