Экипаж "Союз МС-22" допущен к предстартовой подготовке на Байконуре - ЦПК

Москва. 1 сентября. ИНТЕРФАКС - Межведомственная комиссия допустила основной и дублирующий экипаж корабля "Союз МС-22" к предстартовой подготовке на космодроме Байконур, сообщили в Центре подготовки космонавтов (ЦПК) им. Ю.А. Гагарина.

"Экипажи ТПК "Союз МС-22" могут приступить к итоговому этапу предстартовой подготовки на космодроме Байконур", - говорится в сообщении в Telegram-канале ЦПК.

Также по заключению комиссии экипаж SpaceX Crew-5 может приступить к заключительному этапу подготовки к старту на американском корабле Crew Dragon в космических центрах имени Джонсона и имени Кеннеди.

В состав комиссии вошли представители госкорпорации "Роскосмос", ЦПК, РКК "Энергия" и Федерального медико-биологического агентства.

Запуск пилотируемого корабля "Союз МС-22" ракетой-носителем "Союз-2.1а" с космодрома Байконур намечается на 21 сентября 2022 года. В его экипаж входят космонавты "Роскосмоса" Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин, а также астронавт NASA Франциско Рубио.