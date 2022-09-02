Россия сможет реализовать лунную миссию только при широком международном сотрудничестве - Борисов

Москва. 1 сентября. ИНТЕРФАКС - Реализация проекта по исследованию Луны потребует широкого международного сотрудничества, заявил глава "Роскосмоса" Юрий Борисов.

"Подобного рода проекты в одиночку, даже такими странами как Россия, реализовывать очень тяжело с финансовой точки зрения обладания всеми необходимыми компетенциями. Подобные проекты требуют самого широкого международного сотрудничества", - сказал Борисов, выступая в четверг на просветительском марафоне "Знание".

16 июня 2021 года Россия и Китай представили "дорожную карту" строительства совместной лунной базы. Строительство станции начнется в 2026 году, завершить его планируется к 2035 году.

В состав станции войдут два орбитальных и восемь лунных модулей. В частности, на поверхности спутника Земли разместятся: базовый телекоммуникационный, командный, энергетический, взлетный, посадочный и экспериментальный модули, а также модули наблюдения и технологических проверок.

26 февраля на тот момент глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил о подписании межправительственного соглашения между РФ и Китаем по сотрудничеству и созданию Международной научной лунной станции.

15 декабря 2021 года в интервью "Интерфаксу" Рогозин заявил, что ключевой аспект российско-китайского проекта по созданию лунной станции - равноправие партнеров, его отсутствие стало основной причиной выхода России из американского проекта Gateway.