Главы МИД Азербайджана и Армении встретятся в течение месяца для обсуждения проекта мирного договора - Мишель

Баку. 31 августа. ИНТЕРФАКС - Глава Евросовета Шарль Мишель анонсировал в течение месяца встречу министров иностранных дел Азербайджана и Армении Джейхуна Байрамова и Арарата Мирзояна для обсуждения проекта мирного договора между Баку и Ереваном.

"Сегодня мы договорились активизировать субстантивную работу по продвижению в вопросе мирного договора, регулирующего межгосударственные отношения между Арменией и Азербайджаном, и поручили министрам иностранных дел встретиться в течение месяца для проработки проектов текста", - заявил по итогам трехсторонней встречи глав Азербайджана, Армении и Евросовета в среду в Брюсселе Мишель, слова которого приводит Совет ЕС.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян и глава Евросовета Мишель провели в среду трехстороннюю встречу в Брюсселе.