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Bayraktar TB2 — прошлый век. Сверхзвуковой беспилотник Bayraktar Kizilelma показали живьём

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Сверхзвуковой беспилотник Bayraktar Kizilelma
Сверхзвуковой беспилотник Bayraktar Kizilelma.
Источник изображения: ixbt.com

Baykar Makina, производитель известных беспилотников Bayraktar, представил на авиационно-космическом фестивале Teknofest, который открылся во вторник в городе Самсун на черноморском побережье Турции, совершенно новую модель — ударный сверхзвуковой беспилотник Bayraktar Kizilelma. Точнее, речь идёт уже о втором прототипе БПЛА — испытания его начнутся в самом начале 2023 года. 

Bayraktar Kizilelma — сверхзвуковой палубный БПЛА, созданный в рамках проекта боевого беспилотного авиационного комплекса MIUS. Он может оснащаться украинским двигателем АИ-322Ф (с ним и был совершён первый полёт) и турецким TF-6000.

Глава компании Халюк Байрактар ранее сообщал, что новый беспилотник планируется выпускать на заводе, который Baykar Makina собирается построить на Украине. Там же намечена сборка уже получивших широкую известность беспилотников Bayraktar TB2 и Bayraktar Akinci.



Baykar Makina приступила к сборке опытного образца Bayraktar Kizilelma в марте текущего года. Взлётная масса БПЛА составляет порядка 6 тонн, из которых почти 2 тонны — полезная нагрузка. Беспилотник может находиться в воздухе в течение 5–6 часов на высоте 12 км. Дальность полёта, как заявляют в компании-производителе, не ограничена благодаря возможности работы с сетью передачи данных SATCOM.

Одной из наиболее важных особенностей Kizilelma создатели называют возможность приземляться и взлетать с кораблей с короткими взлётно-посадочными полосами. А ещё Kizilelma сможет работать в составе роя с другими беспилотниками производства Baykar Makina.



Что касается двигателя АИ-322Ф, то он изначально предназначен для современных cверхзвуковых учебно-боевых самолётов, учебно-тренировочных и лёгких боевых самолётов с умеренными сверхзвуковыми скоростями (до 1,6 Маха). Но, так как беспилотник гораздо легче учебно-тренировочных самолётов, максимальная скорость Bayraktar Kizilelma, вероятно, выше. Для сравнения: максимальная скорость Bayraktar TB2 составляет 220 км/ч, а радиус управления с наземной станции — лишь 150 км.


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Страны
Турция
Украина
Проекты
БПЛА
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