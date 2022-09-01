Войти
Военное обозрение

«Европа уже проиграла войну»: в итальянской прессе пишут о захвате рынка ЕС американской оборонкой в ходе конфликта на Украине

118
0
0

Источник изображения: topwar.ru

После начала проведения ВС РФ спецоперации на Украине европейские страны начали оказывать активную поддержку киевскому режиму, надеясь сломить руками незалежной российскую армию. Однако в итоге главным проигравшим стал сам Евросоюз, пожертвовавший своими интересами в угоду США.

Как отмечается в итальянском издании Analisi Difesa, США имели обширные запасы вооружений, что позволило им без ущерба для своей обороноспособности оказывать помощь ВСУ. Ведущие страны Европы, напротив, обладали скудными арсеналами, в связи с чем пришлось помогать украинской армии, снимая с вооружения и отправляя в незалежную советские и российские боевые системы, которыми были оснащены государства бывшего соцлагеря. Например, развернулся процесс передачи ВСУ вертолётов Ми-8/17/24 – всего на балансе балканских стран и государств Центральной Европы числилось около 220 машин этих типов (без учёта Сербии).

При этом взамен переданных ВСУ советских или российских систем их бывшие операторы переходят главным образом на изделия американской оборонки. Так, в части вертолётов – это машины Cobra, UH-1 Huey, UH-1Y Venom, Viper AH-1Z, UH-60M и S-70, применительно к самолётам – это истребители F-16 и F-35, которые придут на замену Су-22/25 и МиГ-21/29. При этом о переходе на европейские системы речи практически не идёт – партии немецких БМП Marder и танков Leopard 2 слишком малы, чтобы их можно было серьёзно учитывать.

Источник изображения: topwar.ru

Как указывается в издании, если конфликт на Украине затянется, то армию незалежной ожидает аналогичный переход на американские изделия. Например, в США уже стартовала программа подготовки пилотов ВСУ к полётам на штурмовиках А-10. Даже передаваемая Украине Европой техника имеет в основном американское происхождение: гусеничные БТР М-113, САУ М-109, РСЗО М270, ПТРК TOW, ПЗРК Stinger, ПКР Harpoon.

Американская техника не позволит проложить путь на Украину продукции «сделано в Европе». Война в незалежной представляет собой хороший бизнес для оборонной промышленности США

- поясняется в прессе.

Со слов автора, отдельные исключения (такие, как поставки британских зенитных ракет Starstreak или немецких IRIS-T) не меняют общей картины.

Растущий успех на европейских рынках оборонной продукции США представляет серьёзный риск для ВПК Евросоюза и ставит под сомнение его способность выжить. Производственный паралич, вызванный дорогой энергией, также повлияет на оборонный сектор ЕС. Ещё до того, как мы увидим исход конфликта между Россией и Украиной, уже ясно, что первым побеждённым стала Европа, проигравшая войну, даже не сражаясь

- делают вывод в итальянской прессе о захвате рынка ЕС американской оборонкой в ходе конфликта на Украине.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сербия
США
Украина
Продукция
AH-1 Cobra
BGM-71 ТOW
F-16
F-35
Harpoon ПКР
Leopard-2
M109
M113 БТР
Stinger
UH-1 Iroquois
UH-60
Ми-8
МиГ-21
Су-22
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Евросоюз
Похожие новости
24.02.2022
ПВО США: от «Кустарника» до «Жала»
11.10.2017
Живая сила на убитой технике
17.07.2017
Даже муха не пролетит
19.05.2017
Современный облик военно-воздушных сил Болгарии
19.08.2015
Холостая мощь Каира
29.01.2013
Армии XXI века: звон мечей и стон булата
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 01.09 01:58
  • 30800
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 31.08 22:06
  • 2
Владимир Лепин: облик автомата АК-12 в комплектации 2021 года значительно изменился
  • 31.08 22:05
  • 3
Ростех показал новую ливрею МС-21 с двигателями ПД-14
  • 31.08 22:04
  • 1
Дело в технике: почему провалилась атака ВФУ под Херсоном
  • 31.08 20:07
  • 1
Минобороны России передали партию модернизированных САУ
  • 31.08 15:18
  • 1
Проект «Арктур» - российская подводная лодка будущего
  • 31.08 15:03
  • 0
Беспризорная Украина – западный план раздела украинских земель
  • 31.08 14:14
  • 5
Источник заявил о фактической ликвидации ВКС и ПВО РФ состава бывших воздушных сил Украины
  • 31.08 12:57
  • 10
Соединенные Штаты передали Украине противорадиолокационные ракеты HARM
  • 31.08 12:16
  • 11
Артиллеристы рассказали о методах работы САУ «Малка» в Донбассе
  • 30.08 23:03
  • 1
WSJ сообщила о возможности сближения КНДР с Россией из-за ситуации вокруг Украины
  • 30.08 17:59
  • 1
Новые образцы вооружения, которые вскоре появятся в белорусских вооруженных силах
  • 30.08 17:50
  • 2
Турецкая компания Baykar полностью исключила поставки ударных беспилотников Bayraktar в Россию
  • 30.08 16:22
  • 1
В конкуренции США с Китаем возможен лишь "ничейный результат"
  • 30.08 14:42
  • 17
Этот штурмовик стал фаворитом российской авиации. Вот почему