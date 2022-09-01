«Европа уже проиграла войну»: в итальянской прессе пишут о захвате рынка ЕС американской оборонкой в ходе конфликта на Украине

Источник изображения: topwar.ru

После начала проведения ВС РФ спецоперации на Украине европейские страны начали оказывать активную поддержку киевскому режиму, надеясь сломить руками незалежной российскую армию. Однако в итоге главным проигравшим стал сам Евросоюз, пожертвовавший своими интересами в угоду США.

Как отмечается в итальянском издании Analisi Difesa, США имели обширные запасы вооружений, что позволило им без ущерба для своей обороноспособности оказывать помощь ВСУ. Ведущие страны Европы, напротив, обладали скудными арсеналами, в связи с чем пришлось помогать украинской армии, снимая с вооружения и отправляя в незалежную советские и российские боевые системы, которыми были оснащены государства бывшего соцлагеря. Например, развернулся процесс передачи ВСУ вертолётов Ми-8/17/24 – всего на балансе балканских стран и государств Центральной Европы числилось около 220 машин этих типов (без учёта Сербии).

При этом взамен переданных ВСУ советских или российских систем их бывшие операторы переходят главным образом на изделия американской оборонки. Так, в части вертолётов – это машины Cobra, UH-1 Huey, UH-1Y Venom, Viper AH-1Z, UH-60M и S-70, применительно к самолётам – это истребители F-16 и F-35, которые придут на замену Су-22/25 и МиГ-21/29. При этом о переходе на европейские системы речи практически не идёт – партии немецких БМП Marder и танков Leopard 2 слишком малы, чтобы их можно было серьёзно учитывать.

Источник изображения: topwar.ru

Как указывается в издании, если конфликт на Украине затянется, то армию незалежной ожидает аналогичный переход на американские изделия. Например, в США уже стартовала программа подготовки пилотов ВСУ к полётам на штурмовиках А-10. Даже передаваемая Украине Европой техника имеет в основном американское происхождение: гусеничные БТР М-113, САУ М-109, РСЗО М270, ПТРК TOW, ПЗРК Stinger, ПКР Harpoon.

Американская техника не позволит проложить путь на Украину продукции «сделано в Европе». Война в незалежной представляет собой хороший бизнес для оборонной промышленности США

- поясняется в прессе.

Со слов автора, отдельные исключения (такие, как поставки британских зенитных ракет Starstreak или немецких IRIS-T) не меняют общей картины.

Растущий успех на европейских рынках оборонной продукции США представляет серьёзный риск для ВПК Евросоюза и ставит под сомнение его способность выжить. Производственный паралич, вызванный дорогой энергией, также повлияет на оборонный сектор ЕС. Ещё до того, как мы увидим исход конфликта между Россией и Украиной, уже ясно, что первым побеждённым стала Европа, проигравшая войну, даже не сражаясь

- делают вывод в итальянской прессе о захвате рынка ЕС американской оборонкой в ходе конфликта на Украине.