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Интерфакс-АВН

Рябков: РФ и США по рабочим каналам ведут переговоры по контролю над вооружениями

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Сергей Рябков
Сергей Рябков.
Источник изображения: militarynews.ru

Стороны обсуждают возможность проведения новой встречи Двусторонней консультативной комиссии в рамках ДСНВ

Москва. 31 августа. ИНТЕРФАКС - Москва и Вашингтон по рабочим каналам обсуждают тему контроля над вооружениями, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"В последнее время тема неоднократно обсуждалась. По рабочим каналам мы находимся в фазе, как я надеюсь, запуска рассмотрения перспектив проведения очередного заседания двусторонней консультативной комиссии в рамках этого договора (ДСНВ)", - сказал Рябков журналистам в Москве в среду.

Замминистра отметил: "Конечно, на общую ситуацию накладывает очень тяжелый отпечаток контекст, созданный Вашингтоном вокруг специальной военной операции. И коллективный Запад во главе с США сделал максимум для срыва результативного завершения только что закончившейся в Нью-Йорке четырёхнедельной конференции по ДНЯО. Как предполагалось, западники прилагают максимум, чтобы "повесить на нас", что не получился итоговый документ".

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
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Страны
Россия
США
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