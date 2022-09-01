Рябков: РФ и США по рабочим каналам ведут переговоры по контролю над вооружениями

Стороны обсуждают возможность проведения новой встречи Двусторонней консультативной комиссии в рамках ДСНВ

Москва. 31 августа. ИНТЕРФАКС - Москва и Вашингтон по рабочим каналам обсуждают тему контроля над вооружениями, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"В последнее время тема неоднократно обсуждалась. По рабочим каналам мы находимся в фазе, как я надеюсь, запуска рассмотрения перспектив проведения очередного заседания двусторонней консультативной комиссии в рамках этого договора (ДСНВ)", - сказал Рябков журналистам в Москве в среду.

Замминистра отметил: "Конечно, на общую ситуацию накладывает очень тяжелый отпечаток контекст, созданный Вашингтоном вокруг специальной военной операции. И коллективный Запад во главе с США сделал максимум для срыва результативного завершения только что закончившейся в Нью-Йорке четырёхнедельной конференции по ДНЯО. Как предполагалось, западники прилагают максимум, чтобы "повесить на нас", что не получился итоговый документ".