Войти
ЦАМТО

Призывы генерала из США дать Киеву дальнобойное оружие – "сотрясание воздуха", считает директор ЦАМТО

118
0
0
Игорь Коротченко. Архивное фото
Игорь Коротченко. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Одиноков

ЦАМТО, 31 августа. Призывы отставных американских генералов передать Украине дальнобойное оружие вовсе не говорят о том, что такие поставки обязательно состоятся, но отражают тенденцию в среде военных США, заявил в интервью "РИА Новости" директор ЦАМТО Игорь Коротченко.

Ранее американский бригадный генерал в отставке Марк Арнольд заявил, что США и НАТО должны предоставить Киеву оружие для нанесения ударов на сотни километров вглубь России и разрешить Украине проводить такие атаки.

"В среде как действующих, так и отставных высокопоставленных американских военных есть ястребы, которые призывают к тому, чтобы нанести России максимальный ущерб. В этом плане это отражение определенных тенденций в среде американских военных, которые выступают за эскалацию и за то, чтобы конфликт был еще более кровавым и масштабным", – сказал И.Коротченко.

Он назвал заявления М.Арнольда "колебаниями воздуха" и уточнил, что на практике подобные призывы вряд ли приведут к какому-либо результату. Политическое решение о поставке или не поставке таких систем Киеву будет принимать президент США.

В то же время, по словам И.Коротченко, совсем исключать возможность того, что дальнобойное оружие окажется на Украине, нельзя.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Проекты
NATO
Похожие новости
15.08.2022
Эта страна хочет создать супер-армию: она готовится воевать с Россией
15.08.2022
Вашингтон ждет катастрофа: США утрачивают военное преимущество
10.02.2022
Москва не хочет войны, и не все европейцы – "идиоты"
22.12.2020
Факти (Болгария): шпионская сеть ГРУ в Болгарии собирала секретную информацию о НАТО
17.03.2020
Адмирал оценил возможности кораблей НАТО вести разведку у Крыма
01.08.2016
Военные новости: что США поставляют украинским военным
02.09.2015
Эф-два-два и другие
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 01.09 01:58
  • 30800
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 31.08 22:06
  • 2
Владимир Лепин: облик автомата АК-12 в комплектации 2021 года значительно изменился
  • 31.08 22:05
  • 3
Ростех показал новую ливрею МС-21 с двигателями ПД-14
  • 31.08 22:04
  • 1
Дело в технике: почему провалилась атака ВФУ под Херсоном
  • 31.08 20:07
  • 1
Минобороны России передали партию модернизированных САУ
  • 31.08 15:18
  • 1
Проект «Арктур» - российская подводная лодка будущего
  • 31.08 15:03
  • 0
Беспризорная Украина – западный план раздела украинских земель
  • 31.08 14:14
  • 5
Источник заявил о фактической ликвидации ВКС и ПВО РФ состава бывших воздушных сил Украины
  • 31.08 12:57
  • 10
Соединенные Штаты передали Украине противорадиолокационные ракеты HARM
  • 31.08 12:16
  • 11
Артиллеристы рассказали о методах работы САУ «Малка» в Донбассе
  • 30.08 23:03
  • 1
WSJ сообщила о возможности сближения КНДР с Россией из-за ситуации вокруг Украины
  • 30.08 17:59
  • 1
Новые образцы вооружения, которые вскоре появятся в белорусских вооруженных силах
  • 30.08 17:50
  • 2
Турецкая компания Baykar полностью исключила поставки ударных беспилотников Bayraktar в Россию
  • 30.08 16:22
  • 1
В конкуренции США с Китаем возможен лишь "ничейный результат"
  • 30.08 14:42
  • 17
Этот штурмовик стал фаворитом российской авиации. Вот почему