Призывы генерала из США дать Киеву дальнобойное оружие – "сотрясание воздуха", считает директор ЦАМТО

ЦАМТО, 31 августа. Призывы отставных американских генералов передать Украине дальнобойное оружие вовсе не говорят о том, что такие поставки обязательно состоятся, но отражают тенденцию в среде военных США, заявил в интервью "РИА Новости" директор ЦАМТО Игорь Коротченко.

Ранее американский бригадный генерал в отставке Марк Арнольд заявил, что США и НАТО должны предоставить Киеву оружие для нанесения ударов на сотни километров вглубь России и разрешить Украине проводить такие атаки.

"В среде как действующих, так и отставных высокопоставленных американских военных есть ястребы, которые призывают к тому, чтобы нанести России максимальный ущерб. В этом плане это отражение определенных тенденций в среде американских военных, которые выступают за эскалацию и за то, чтобы конфликт был еще более кровавым и масштабным", – сказал И.Коротченко.

Он назвал заявления М.Арнольда "колебаниями воздуха" и уточнил, что на практике подобные призывы вряд ли приведут к какому-либо результату. Политическое решение о поставке или не поставке таких систем Киеву будет принимать президент США.

В то же время, по словам И.Коротченко, совсем исключать возможность того, что дальнобойное оружие окажется на Украине, нельзя.