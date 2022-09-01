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Военное обозрение

Появились фотосвидетельства поражения украинских войск при попытке контрнаступления в Херсонской и Николаевской областях

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Источник изображения: topwar.ru

В сети появляется всё больше документальных (фото- и видео-) свидетельств крупного поражения противника, предпринявшего на днях контрнаступление на южном направлении. Напомним, что, по оценкам российского министерства обороны, единовременные потери украинских вооружённых сил при атаке с нескольких направлений в Николаевской и Херсонской областях составили порядка 1200 человек. Это максимальные единовременные потери ВСУ за несколько месяцев. Причём они сопоставимы с потерями украинской армии в котле под Иловайском летом 2014 года.

Одно из направлений, где полностью была уничтожена колонна украинских войск – район населённого пункта Потёмкино. Это тот самый населённый пункт, который в течение нескольких дней ГШ ВСУ постоянно упоминает в своих сводках, используя следующую терминологию: «Российские войска предприняли попытку наступления в районе Потёмкино, успехов не имели, отошли». Но если российские войска, в терминологии украинского военного ведомства, «отошли», то войска украинские отойти в географическом понимании этого слова точно не смогли. Сотни так называемых «двухсотых» украинских военных остались в горящих лесопосадках, по которым отрабатывали ВС РФ из артиллерии, танков и авиации после того, как потерявший поддержку в виде бронетехники личный состав противника попытался там укрыться.

Источник изображения: topwar.ru

В кадры, которые были отсняты беспилотниками наших войск, а также военкоров, попала поражённая украинская техника, включая грузовики, на которых к передовой «для прорыва» подвозился личный состав и боеприпасы.

Источник изображения: topwar.ru

На кадрах, которые представлены в этом материале, можно видеть танки польского производства, которые не так давно были поставлены на Украину, в том числе и то, что от этих танков осталось.

Источник изображения: topwar.ru

Контрнаступление было явно приурочено к европейскому саммиту, на котором в удалённом режиме выступал министр обороны Украины Резников. Но ничем своих европейских спонсоров он порадовать не смог. В украинском политическом поле царит тишина. О разгроме украинских войск в Николаевской и Херсонской областях народу Украины власти сообщить не спешат.

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