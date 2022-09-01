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Интерфакс-АВН

Запуск американской миссии "Артемида-1" к Луне намечен на 3 сентября - NASA

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Центральный блок ракеты Space Launch System
Центральный блок ракеты Space Launch System.
Источник изображения: NASA

Вашингтон. 31 августа. ИНТЕРФАКС - Запуск космического корабля Orion с помощью ракеты-носителя Space Launch System (SLS) к Луне в рамках американской миссии "Артемида-1" планируется на 3 сентября, сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

"Теперь мы планируем запуск миссии "Артемида-1" к Луне на 3 сентября. Двухчасовое стартовое окно откроется в 14:17 по времени Восточного побережья США (в 21:17 МСК)", - сообщило управление в соцсетях.

Ранее запуск миссии планировалось осуществить 29 августа в 15:33 МСК, однако обратный отсчёт времени был остановлен за 40 минут до старта, а затем и вовсе отменён. В американском космическом ведомстве сообщили, что причиной отмены стала утечка жидкого водорода, обнаруженная при заправке новой американской сверхтяжелой ракеты-носителя SLS.

В ходе пресс-конференции NASA, состоявшейся в четверг, руководитель программы SLS Джон Ханикатт сообщил, что данные о неполадках с двигателем могли появиться из-за неправильной работы установленного на нём датчика. Он добавил, что команда специалистов продолжает анализировать данные и дорабатывает план запуска.

В случае непогоды в планируемый день старта, следующей датой старта NASA рассматривает 5 сентября.

Запуск планируется осуществить со стартовой площадки 39B космического центра имени Кеннеди на мысе Канаверал во Флориде.

В рамках тестовой миссии Artemis 1 космический корабль Orion в непилотируемом режиме должен будет направиться к Луне и пробыть на ее орбите несколько недель. Затем корабль должен будет вернуться к Земле и приводнится в Тихом океане у берегов Калифорнии.

Тестовый полет должен продемонстрировать готовность ракеты SLS и корабля Orion к выполнению пилотируемой миссии.

Ракета-носитель SLS, разработанная корпорацией Boeing, на данный момент является самой мощной в мире. В базовой версии она способна выводить на орбиту 95 тонн полезной нагрузки. Перспективные модификации ракеты-носителя должны обеспечить увеличение грузоподъёмности до 130 тонн.

По плану американского космического агентства, в 2024 году планируется осуществить миссию Artemis 2, в рамках которой к Луне отправится экипаж в составе четырех астронавтов. Пилотируемый корабль должен будет совершить облет естественного спутника Земли. После выполнения длительного космического полета спускаемый корабль Orion с астронавтами приводнится в Тихом океане. В рамках миссии Artemis 3, которая в настоящий момент планируется в 2025 году, американские астронавты должны будут высадиться на поверхность Луны.

Программа Artemis была обнародована в сентябре 2020 года. Ее главная цель - возвращение, спустя 53 года после последней миссии, американских астронавтов на лунную поверхность, строительство окололунной станции и подготовка условий для возможной колонизации Луны в будущем.

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Страны
США
Продукция
Orion КК
Компании
Boeing
NASA
Проекты
2020-й год
SLS
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