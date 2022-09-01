ВМС США предотвратили «захват» кораблём КСИР Ирана морского беспилотника Saildrone Explorer ВМС США

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ВМС США пресекли попытку захвата кораблем иранского КСИР американского беспилотного надводного корабля Saildrone Explorer в Персидском заливе. Об этом сообщает пресс-служба 5-го флота ВМС США.

Согласно сообщению, инцидент произошел 29 августа в вечернее время в акватории Персидского залива. Патрульный корабль ВМС США обнаружил иранское судно, буксирующее американский морской беспилотник. Для пресечения "захвата" беспилотника был направлен вертолет и патрульное судно, которым удалось добиться от иранцев отсоединения буксировочного троса. Как это удалось осуществить, американцы предпочли не рассказывать, подробности в сообщении отсутствуют.

ВМС США пресекли попытку вспомогательного судна Военно-морских сил КСИР захватить безэкипажный надводный аппарат 5-го флота в Персидском заливе 29-30 августа

- заявили в командовании 5-го флота, подчеркнув, что беспилотник якобы не хранил никакой информации, способной повредить безопасности США, но он был напичкан новейшей аппаратурой.

Беспилотный надводный корабль Saildrone Explorer работает на солнечной и ветровой энергии. В командовании ВМС США планируют, что беспилотник со временем сможет стать весьма ценным инструментом разведки, хотя изначально он создавался для океанографических исследований. Корабль использует искусственный интеллект и машинное обучение для получения более полной информации о происходящих событиях с помощью размещенной на борту весьма разнообразной аппаратуры в любое время суток.

С прошлого года ВМС США ведут испытания Saildrone Explorer в акватории Красного моря у побережья Иордании.