В учениях над Калининградской областью и Балтикой задействовали около 20 российских боевых самолетов

Москва. 30 августа. ИНТЕРФАКС-АВН - Почти 20 истребителей и бомбардировщиков проводят учебно-тренировочные полеты над Калининградской областью и акваторией Балтийского моря, сообщила пресс-служба Балтийского флота РФ во вторник.

"В общей сложности в плановых полетах морской авиации задействовано до 20 истребителей и бомбардировщиков", - говорится в сообщении.

Учебно-тренировочные полеты проводят летчики истребительного и смешанного авиационного полков морской авиации Балтийского флота, сообщили военные.

"В ходе полетов экипажи самолетов Су-30СМ, Су-30СМ2 и Су-24М разыгрывают тактические эпизоды по отработке задач по предназначению - огневому обеспечению сухопутных подразделений, уничтожению командных пунктов, бронетехники, живой силы и надводных кораблей условного противника, а также ведению воздушной разведки", - говорится в сообщении пресс-службы.

"Лётчики истребителей Су-27 отрабатывают наиболее сложные упражнения курса боевой подготовки в небе, где особое внимание уделяют технике пилотирования с применением наступательных и оборонительных маневров на различных высотах и скоростях с условным использованием вооружения истребителей", - сообщил Балтфлот.