"Алмаз - Антей" построит в Брянске полигон для испытаний автотехники

Москва. 30 августа. ИНТЕРФАКС - Брянский автомобильный завод (БАЗ) построит собственный испытательный полигон, который будет использоваться для испытаний серийных и перспективных колесных шасси и тягачей, сообщил концерн ВКО "Алмаз - Антей", в состав которого входит предприятие.

"Возможностями новой площадки смогут воспользоваться и другие отечественные автопроизводители для испытаний новых моделей автомобильной техники. Планируется, что полигон будет введен в эксплуатацию к концу 2025 года. Объект займет в общей сложности более 520 тысяч квадратных метров", - сказано в сообщении пресс-службы концерна, распространённом во вторник.

"Брянский автомобильный завод долго шел к этому проекту и за годы успел проработать несколько вариантов его реализации. Важным шагом к старту строительства испытательной площадки стало вхождение предприятия в конце 2015 года в состав концерна ВКО "Алмаз - Антей", - отметил заместитель генерального директора концерна, генеральный директор управляющей организации АО "БАЗ" (АО "Обуховский завод") Михаил Подвязников, которого цитирует пресс-служба.

По её данным, в состав испытательного полигона войдут асфальтобетонный и грунтовой треки, площадка для проверки параметров проходимости техники, комплекс подъёмов малой и большой крутизны, специальные участки, лаборатории, технические и вспомогательные помещения.

"Ввод в строй нового объекта будет способствовать сокращению цикла приемосдаточных испытаний колесных шасси и тягачей, при этом возрастёт степень надежности заводских изделий. Трасса будет проверять на прочность автотехнику и экзаменовать водителей, имитируя наиболее сложные участки дороги. Использование испытательного полигона позволит заметно снизить себестоимость продукции завода", - сказано в пресс-релизе.

БАЗ производит 100% колесных шасси и тягачей высокой проходимости и грузоподъёмности в общероссийском объёме продукции данного класса. Завод является одним из крупнейших отечественных поставщиков шасси и тягачей под специализированную технику. В частности, успешно реализованы проекты в нефтегазовой сфере, строительстве, по модернизации транспортной инфраструктуры, созданию новой спасательной техники, говорится в сообщении.