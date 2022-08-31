ЦАМТО, 30 августа. Барражирующие боеприпасы производства ZALA AERO – лидеры в своем классе в России, заявил генеральный директор АО "Концерн "Калашников" Владимир Лепин в интервью журналу "Национальная оборона".

По его словам, "мы не собираемся упускать это первенство, поэтому продолжаем разработку новых изделий, в том числе и в инициативном порядке. Мы видим огромный рост интереса к нашим беспилотным разведывательным системам, особенно в нынешних условиях".

В.Лепин сообщил, что "один из новых комплексов ZALA VTOL уже эксплуатируется в ряде стран Латинской Америки. Мы активно ведет переговоры еще с несколькими партнерами. Что важно, изделия "Калашникова" весьма конкурентные по ценовому параметру".