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Военное обозрение

Американская разведка утверждает, будто бы российские военные недовольны полученными от Ирана ударными беспилотниками

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Источник изображения: topwar.ru

Предполагаемая сделка по закупке Россией иранских беспилотников сильно напугала Запад, данная тема не сходит со страниц американской и европейской прессы. Несмотря на то, что никаких доказательств подписания соглашения до сих пор нет, в США продолжают утверждать об якобы состоявшейся поставке иранских ударных дронов в Россию.

Очередной материал такого рода вышел в газете The New York Times, которая утверждает, что первая партия ударных беспилотников из Ирана уже доставлена в Россию. При этом издание ссылается на данные американской разведки и некие заявления неназванных "официальных лиц". Автор статьи пишет, что российские грузовые самолеты с первой партией БПЛА вылетели из Тегерана еще 19 августа.

По данным разведки США и их союзников, Россия получила два типа иранских беспилотников, причем оба могут нести управляемое вооружение и использоваться для нанесения ударов по бронетехнике и РЛС украинской армии. В то же время российские военные якобы остались недовольны полученными БПЛА, которые не показали ожидаемых результатов.

В системе есть несколько ошибок, русские недовольны

- приводит издание заявление неназванного представителя разведки союзников.

Ранее сообщалось, что Иран и Россия якобы договорились о поставке одной тысячи иранских беспилотников типа Shahed 129 и Shahed 191 в обмен на поставки истребителей Су-35, ране предназначавшихся Египту. В Киеве утверждают, что российская армия уже применяет закупленные иранские ударные дроны на Донбассе, но все заявления голословны, никаких доказательств до сегодняшнего дня не представлено. В свою очередь в Москве и в Тегеране отрицают какие-либо переговоры о поставках беспилотников.

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Продукция
Су-35
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