Проект «Арктур» — российская подводная лодка будущего.

В рамках выставки «Армия 2022» в России представлена модель, которая выглядит как новая изящная концепция подводной лодки. Конструкция, известная как проект «Арктур», видна на фотографиях из выставочного зала в паре с необитаемым подводным аппаратом большого водоизмещения под названием «Суррогат-В».

Джозеф ТРЕВИТИК (Joseph TREVITHICK) – ассоциированный редактор ресурсов Globalsecurity.org, Warisboring.com и других. В своей статье «Концепция подводной лодки с баллистическими ракетами будущего представлена на выставке Russian Arms Expo» на ресурсе TheWarzone он достаточно подродно проводит анализ макета проекта «Арктур».

Выставка «Армия 2022», восьмая итерация этого ежегодного мероприятия, открылась сегодня [15 августа 2022 года] в парке «Патриот» в Кубинке недалеко от Москвы. Название Arktur, по-видимому, переводится на английский как Арктур, который является самой яркой звездой в созвездии Боэта, в то время как Surrogate-V - это просто «Суррогат-В».

Модель российского концепта подводной лодки под названием «Арктур», в центре, с еще одной, показывающей перед собой конструкцию необитаемого подводного аппарата, известного как «Суррогат-В». Сзади виден макет подводной лодки ВМФ России типа «Борей-А».

Подробности об «Арктур» крайне ограничены, но табличка перед моделью, похоже, указывает на то, что она предназначена в первую очередь для подводной лодки [ПЛ] с баллистическими ракетами, или ПЛАРБ, оптимизированной для эксплуатации в арктическом регионе. Модель четко демонстрирует обтекаемую форму корпуса с низкопрофильной рубкой.

Если модель имеет тот же масштаб, что и модель ПЛ с баллистическими ракетами проекта 955А "Борей", то вполне возможно, что они могут иметь очень похожие габаритные размеры и водоизмещение. Согласно общедоступным данным, конструкция "Борея-А" составляет чуть менее 558 футов [170 м] в длину, около 44 футов [13,4 м] в ширину в самом широком месте и водоизмещает около 24 000 тонн в подводном положении. Однако, по сравнению с серией "Борей", проект "Арктур" имеет более приземистый и толстый корпус. Другие страны, включая Соединенные Штаты и Швецию, изучали проекты, в целом напоминающие формы времен холодной войны.

Другой вид модели «Арктур» (слева) и Borei-A (справа) на выставке «Армия 2022».

Похоже, что "Арктур" имеет какую-то полностью закрытую движительную установку, которая, похоже, предназначена для того, чтобы вода поступала через четыре отдельных канала по обе стороны от кормы — сверху и снизу, а затем выталкивалась через сопловые секции в задней части. Неясно, включает ли конструкция насосные форсунки, скрытые в хвостовой части ПЛ, хотя несколько похожих устройств с использованием насосных форсунок были замечены на других перспективных конструкциях подводных лодок. В некоторых случаях насосные двигатели более эффективны, чем обычные винты и могут уменьшить акустическую сигнатуру ПЛ – сохранение максимальной тишины является ключом к выживанию любой подводной лодки.

Посмотрите крупным планом на то, что можно увидеть из конфигурации движителя «Арктур» и его общего расположения в корме на модели.

Так или иначе, нет никаких указаний на то, что у нее есть какая-то более новая двигательная установка, например, полностью электрическая конфигурация. Он действительно вызывает мысли о вымышленном магнитогидродинамическом двигателе "caterpillar" из знаменитого романа Тома Клэнси "Охота за Красным октябрем" и одноименного фильма

Вместо более традиционных крестообразных или Х-образных рулей, «Арктур» имеет два набора наклонных внутрь вертикальных хвостовых оперений над и под каждой стороной кормовой части. Что касается очевидных возможностей «Арктур», то, несмотря на то, что лодка описывается, как концепция ПЛАРБ, наиболее привлекательными элементами, которые сразу бросаются в глаза, являются два больших боковых отсека для полезной нагрузки в кормовой части, один из которых изображен на модели содержащим «Суррогат-В».

Один из кормовых отсеков для полезной нагрузки «Арктур», изображенный на модели как открытый, с необитаемым подводным аппаратом «Суррогат-В» внутри. Нарисованные линии панелей на модели указывают на то, что в конструкции есть второй идентичный отсек на противоположной стороне корпуса.

Необитаемый подводный аппарат [UUV] также имеет очень низкопрофильный дизайн, с тем, что выглядит как один насосно-реактивный движитель в задней части. На корпусе аппарата нанесено что-то вроде камуфляжа, состоящего из мозаичных синих треугольников. Такая схема может затруднить визуальное обнаружение подводного беспилотника, когда он движется на поверхности или близко к поверхности, особенно в прибрежных районах. UUV, возможно, потребуется время от времени работать, по крайней мере, вблизи поверхности, по другим причинам, включая получение новых инструкций, передачу данных, развертывание какой-либо полезной нагрузки и использование датчиков, установленных на мачте.

Макет подводного необитаемого аппарата «Суррогат-В»

Как видно на рисунке ниже, автономная модель «Суррогат-В» демонстрирует дополнительные детали, в том числе окрашенные в красный цвет плоские панели спереди, которые могут отражать сонары или другие сенсорные системы, используемые для навигации. Что еще более интересно, у нее есть дорсальный и вентральный обтекатели в носовой части, каждый с множеством выступающих вперед выступов, которые часто ассоциируются со скрытными системами обнаружения кильватерного следа. Эти системы предназначены для обнаружения и отслеживания ПЛ противника и других объектов, представляющих интерес, по изменениям плотности воды, оставляемой за ними, а не по их акустической сигнатуре.

Скриншот из трансляции RT, показывающий рубку ПЛ типа "Акула II" ВМФ России. Обтекатель на правой стороне рубки был идентифицирован как связанный с лодочной системой обнаружения кильватерного следа (SOKS), или системой обнаружения кильватерных объектов, и имеет некоторые общие черты с теми, которые можно увидеть на модели «Суррогат-В».

Модель проекта «Арктур» показывает, что конструкция имеет по крайней мере 12 больших шахт для полезной нагрузки вдоль задней части корпуса. Две из них изображены открытыми, одна с плоской верхней крышкой, которая может отражать вертикально запущенную ракету какого-либо типа, загруженную внутри, а другая с вытянутым манипулятором, держащим то, что выглядит как небольшой торпедоподобный UUV. Последняя возможность очень похожа по общей форме и функциям на системы, разработанные для четырех кораблей ВМС США "Огайо".

Поднятые крышки шахт на корпусе «Арктур»

Слайд с брифинга, на котором изображена универсальная система запуска необитаемых подводных аппаратов и БПЛА через пусковую трубу на ПЛ типа "Огайо". Похоже, что в целом аналогичная система выступает из одной из открытых вертикальных шахт полезной нагрузки на модели «Арктур».

Проект «Арктур», похоже, имеет в носовой части четыре торпедных аппарата, по два с каждой стороны. В центральной части на носу сверху, предположительно, видны очертания большого удлиненного люка, который обычно встречается на российских (и ранее советских) ПЛ и обычно ассоциируется с загрузкой торпед и другой полезной нагрузки, запускаемой из торпедного аппарата.

Очертания массива небольших люков поверх рубки выглядят, скорее всего, связанными с выдвижными перископами и другими сенсорными мачтами.

Носовая часть рубки проекта «Арктур»

Судя по тому, что видно на модели и что есть в официальном описании, «Арктур» – очень интересная концепция для будущей ПЛАРБ, особенно в отношении ее потенциальной способности нести до двух UUV «Суррогат-В». Хотя не совсем ясно, каковы предполагаемые возможности этих необитаемых аппаратов, нетрудно представить, как их можно использовать в качестве подводных «верных ведомых», чтобы помочь защитить чрезвычайно ценный стратегический объект, с которого они запускаются и извлекаются. С их собственными датчиками они могли бы выступать в качестве пикетов для наблюдения за ПЛ противника, в то время как их материнский корабль "сверлит дыру в океане", прячась, чтобы сохранить свою роль сдерживающего фактора ответного удара. Беспилотные подводные "суррогаты" также могут быть способны на каком-то уровне действовать как приманки и принимать прямые меры против любых угроз, которые могут возникнуть.

Конечно, учитывая, что проекты «Арктур» и «Суррогат-В», по крайней мере, предназначены для очень тихой работы, эта пара потенциально может выполнять и другие задачи. Вариант корабля-носителя, не оснащенного баллистическими ракетами, может быть способен незаметно приближаться к целевому району или даже находиться внутри него, а затем использовать необитаемые подводные аппараты для выполнения задач, начиная от сбора разведданных и заканчивая некинетическими и кинетическими атаками. «Суррогат-В» или другие UUV меньшего размера могут помочь в разведке целей или других объектов, представляющих интерес, которые затем могут быть поражены с использованием оружия, которое могло быть загружено на борт «Арктур» или другими российскими средствами.

В целом, судя по тому, что видно на модели, "Арктур", похоже, потенциально может стать чем-то большим, чем просто ПЛАРБ. Из того, что мы можем видеть, концепция имеет некоторые очень общие элементы, общие с ПЛАРБ ВМС США "Огайо" и, возможно, в меньшей степени, с массивной российской лодкой специального назначения "Белгород", которая представляет собой сильно модифицированную ПЛАРБ проекта 949А типа «Оскар II» и в настоящее время является самой длинной из существующих ПЛ. "Белгород" может запускать торпеды "судного дня" с ядерной установкой и ядерным вооружением "Посейдон", а также, среди других заявленных возможностей, выступать в качестве материнского корабля для пилотируемых и беспилотных мини-подводных лодок.

Хорошо известно, что Россия очень активно занимается приобретением крупных UUV, в том числе тех, которые могут запускаться с ПЛ-носителей. Российское правительство также не в первый раз говорит о разработке больших ПЛ, ориентированных на Арктику. Еще до того, как глобальное изменение климата начало открывать доступ к Арктике новыми способами, что привело к новой геополитической и экономической конкуренции и опасениям конфликта в регионе, она уже давно известна, как площадка для ПЛ и другой подводной деятельности.

В течение многих лет Россия проявляла столь же явный интерес к расширению своего надводного и подводного присутствия в Арктике, включая потенциальное размещение подводных ядерных реакторов и другой новой инфраструктуры на морском дне. Учитывая все это, стоит отметить, что на вертикальном хвостовом оперении проекта «Арктур» нанесен логотип российского конструкторского бюро "Рубин". «Рубин» - плодовитый конструктор ПЛ и других подводных аппаратов, утверждавший в прошлом, что с 1901 года на его долю приходится 85% всех разработок советских и российских ПЛ. В его портфолио, безусловно, входят более традиционные проекты, например, «Борей-А».

В то же время бюро отвечало за очень продвинутые и узкоспециализированные работы, в том числе конверсию "Белгорода", торпеду "Посейдон", скрытную мини-подводную лодку "Лошарик", ориентированную на шпионаж, и разработку множества специализированных необитаемых подводных аппаратов. На том же столе, что и модели «Аркутр» и «Суррогат-В», а также «Борей-А», выставлялась еще одна мини-ПЛ, которая, по-видимому, представляет собой отдельный новый проект под названием "Е-Амур" [по тексту статьби Ye-Amur. Вероятно, автор говорит о ПЛ проекта «Амур е600». Далее сохраняется текст автора ].

Конструкция «Е-Амур», которая, согласно прилагаемому знаку, полностью электрическая, имеет более традиционный незашитый винт и Х-образные хвостовые рули, а также две убирающиеся мачты сверху. В носовой части она имеет то, что выглядит как четыре торпедных аппарата и то, что может быть восемью ячейками для вертикального запуска полезной нагрузки, а также тот же мозаичный "камуфляжный" рисунок сверху, что и модель «Суррогат-В». «Е-Амур» выглядит очень похожим, по крайней мере, в общей концепции, на крупнотоннажный UUV Orca, который Boeing в настоящее время разрабатывает для ВМС США.

Модель проекта «Е-Амур» [«Амур е600»]

При любом обсуждении передовых усилий России по военному развитию всегда важно указать, что страна имеет долгую историю переноса, отсрочки и отмены программ из-за проблем с финансированием. Вдобавок ко всему, российское правительство, особенно его оборонный сектор, сейчас находится под особо разнообразными жесткими международными санкциями в результате войны на Украине. Кремль должен платить за то, чтобы его военная машина работала, и теперь он сталкивается с перспективой делать серьезные инвестиции для пополнения своих обычных вооруженных сил и восстановления любых оккупированных территорий, в зависимости от того, как конфликт в конечном итоге выйдет из строя.

Однако передовые разработки подводных лодок — это одна из областей, в которой Кремль последовательно задействовал значительные ресурсы и добивался реальных результатов. В последние годы американские военные официально заявляют, что российские ПЛ нынешнего поколения эквивалентны или почти эквивалентны американским типам с точки зрения характеристик и возможностей и представляют реальную угрозу, даже когда действуют относительно близко к берегам США. Сверхтихая АПЛ с управляемыми ракетами «Ясень-М» привлекла особое внимание властей США и других стран-членов НАТО.

Итак, пока неизвестно, станут ли в конечном итоге реальностью проекты "Арктур", "Суррогат-В", "Е-Амур" или что-либо подобное им, они, похоже, в значительной степени отражают реальные возможности, которые российский флот заинтересован получить в будущем.

По материалам ресурса thedrive.com/the-war-zone

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