На учениях "Восток-2022" корабли России и КНР будут действовать в северной и центральной частях Японского моря - Минобороны РФ

Москва. 29 августа. ИНТЕРФАКС - На стратегических учениях "Восток-2022" корабли России и Китая будут отрабатывать совместные действия на севере и в центре Японского моря, заявили в руководстве Минобороны РФ.

"Тихоокеанский флот совместно с ВМС Народно-освободительной армии Китая отрабатывает взаимодействие в северной и центральной частях Японского моря в Дальневосточной морской зоне с целью содействия сухопутным войскам на Приморском направлении, а также обороны морских коммуникаций и районов морской экономической деятельности", - сказал Фомин на брифинге для иностранных военных атташе.

СКШУ "Восток-2022" пройдет с 1 по 7 сентября под руководством начальника российского Генштаба Валерия Герасимова на семи полигонах Восточного военного округа, а также в акваториях и прибрежных зонах Охотского и Японского морей. В маневрах с участием контингентов стран-партнеров задействуют свыше 50 тыс. военнослужащих, сообщили ранее в Минобороны РФ.