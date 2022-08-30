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Интерфакс-АВН

Иностранные заказчики на форуме "Армия-2022" подтвердили намерение развивать сотрудничество с холдингом "Швабе" - пресс-служба

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Холдинг Швабе
Холдинг Швабе.
Источник изображения: © Фото предоставлено пресс-службой холдинга "Швабе"

Москва. 29 августа. ИНТЕРФАКС - Холдинг "Швабе" провел на Международном военно-техническом форуме "Армия-2022" серию деловых встреч с российскими и зарубежными партнерами и подписал ряд крупных соглашений, сообщает пресс-служба холдинга.

"В рамках деловой части мероприятия представители холдинга провели более 30 переговоров в сфере военно-технического сотрудничества с иностранными заказчиками", - сказано в пресс-релизе, распространенном в понедельник.

На встречах обсуждались текущие и перспективные проекты по линии комплексного сервисного обслуживания оптико-электронных и лазерных систем для бронетанковой техники и артиллерии. Заслуженный интерес также вызвали разработки для высокоточного оружия, беспилотных летательных аппаратов, бронетанковой техники, артиллерии и стрелкового оружия.

"Иностранные заказчики подтвердили намерение расширять сотрудничество со "Швабе" в отношении поставок продукции военного назначения. Здесь же в Кубинке холдингом был подписан контракт на поставку оптических и оптико-электронных приборов для бронетанковой техники с белорусским партнером", - информирует пресс-служба.

Сообщается, что "Швабе" также договорился с Российско-Венесуэльской торговой палатой о совместной реализации проектов и продвижении продукции холдинга на рынке Венесуэлы. Приоритетными стороны выделили решения для здравоохранения, городской среды и экологической безопасности.

"Серию подписаний продолжили два соглашения с Новикомбанком. Первое касается финансирования проекта в сфере медицины, второе направлено на поддержку сотрудников подмосковного предприятия "Швабе", - отмечается в пресс-релизе.

По информации пресс-службы, экспозиция "Швабе" на форуме "Армия-2022" включала свыше 100 разработок различного назначения.

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Страны
Венесуэла
Россия
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