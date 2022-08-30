Участвующие в учениях "Восток-2022" иностранные воинские контингенты прибыли в Приморский край - Минобороны РФ

Военнослужащие на основном боевом танке Type 99 НОАК на забайкальском полигоне "Цугол" во время военных маневров российских и китайских вооруженных сил "Восток-2018".

Москва. 29 августа. ИНТЕРФАКС - Иностранные воинские контингенты, принимающие участие в учениях "Восток-2022", прибыли на полигон Сергеевский в Приморском крае и приступили к подготовке и приему техники и вооружения, сообщили в понедельник в Минобороны России.

"Также личный состав изучает особенности местности и климатических условий, в которых предстоит выполнять совместные учебные задачи", - говорится в сообщении.

На российские стратегические учения "Восток-2022", которые пройдут 1-7 сентября, свои контингенты, оперативные группы и наблюдателей направляют страны-члены ОДКБ, ШОС и другие государства-партнеры, сообщили ранее в Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что в их числе: Азербайджан, Алжир, Армения, Белоруссия, Индия, Казахстан, Киргизия, Китай, Лаос, Монголия, Никарагуа, Сирия и Таджикистан.