Второй британский авианосец HMS Prince of Wales сломался при выходе на совместные учения с ВМС США

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Второй британский авианосец HMS Prince of Wales, меньше года назад получивший статус полной боевой готовности, сломался у побережья Великобритании, успев только покинуть порт. Как сообщается, корабль спешил на совместные учения к побережью США.

Как сообщает британская пресса, авианосец покинул Портсмут в субботу, 28 августа, и взял курс к побережью США, где планируются совместные учения совместно с американскими и канадскими ВМС. Однако далеко уйти корабль не смог, так как сломался. Как сообщил представитель Королевских ВМС Великобритании, у авианосца возникла "механическая проблема". Подробности военные раскрывать не стали.

По имеющейся неофициальной информации, у HMS Prince of Wales может быть поврежден правый гребной вал. В настоящее время авианосец стоит у острова Уайт в проливе Ла-Манш. Ремонт может занять несколько дней, точные сроки не называются. В командовании британских ВМС уже заявили, что после исправления неисправности авианосец продолжит движение к побережью США, "незначительная поломка" никак не повлияет на планы участия в совместных учениях.

Стоит отметить, что это не первая поломка "Принца Уэльского", в 2020 году он был вынужден встать на длительный ремонт после попадания воды в машинное отделение.

Авианосец HMS Prince of Wales является первым серийным после головного Queen Elizabeth. Длина авианосца - 280 м, ширина — 73 м, полное водоизмещение превышает 70 000 т. Скорость до 25 узлов (46 км/ч), автономность составляет 10 000 миль или почти 300 суток плавания. Экипаж: командный состав 60 человек, личный состав 600 человек и авиаперсонал 900 человек.

Авиакрыло состоит из истребителей F-35B и вертолётов Merlin (всего до 40 машин с возможностью расширения авиакрыла до 70 единиц). Кроме того корабль сможет нести ударные и тяжёлые военно-транспортные вертолёты, а также конвертопланы V-22 Osprey.