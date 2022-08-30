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Известия.ru

В учениях «Восток — 2022» примут участие свыше 50 тыс. военных

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Илья Питалев

В стратегических командно-штабных учениях «Восток — 2022», которые пройдут с 1 по 7 сентября, будут задействованы свыше 50 тыс. военнослужащих. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ в понедельник, 29 августа

«Всего в СКШУ «Восток — 2022» будет задействовано свыше 50 тыс. военнослужащих, более 5 тыс. единиц вооружения и военной техники, в том числе 140 летательных аппаратов, 60 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения», — говорится в заявлении.

Среди целей учений ставится совершенствование навыков командиров и штабов по «управлению межвидовыми и коалиционными группировками войск (сил) при отражении агрессии на Восточном направлении и в Дальневосточной морской зоне».

Кроме того, в ходе учений запланировано повышение уровня взаимодействия при решении коалиционными группировками войск совместных задач по сохранению мира, защите интересов и обеспечению военной безопасности в Восточном регионе, добавили в ведомстве.

От ВС России в учениях будут задействованы органы военного управления и войска Восточного военного округа, часть сил ВДВ, дальней и военно-транспортной авиации.

В учениях также примут участие оперативные группы управления, воинские контингенты и наблюдатели стран ОДКБ, ШОС и других государств-партнеров, таких как Китай, Азербайджан, Алжир, Армения, Белоруссия, Индия, Казахстан, Киргизия, Лаос, Монголия, Никарагуа, Сирия и Таджикистан.

Практическая отработка оборонительных и наступательных действий пройдет на семи полигонах ВВО — «Бурдуны», «Горячие Ключи», «Князе-Волконский», «Лагунное», «Сергеевский», «Телемба», «Успеновский», а также в акваториях и прибрежных зонах Охотского и Японского морей.

15 августа президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия приглашает своих союзников и партнеров к командно-штабным и другим военным учениям. Он указал, что Россия видит большие перспективы в подготовке иностранных военнослужащих.

Путин также отметил, что Россия выступает за всестороннее развитие военно-технического сотрудничества. Это, по его словам, важно в условиях формирования многополярного мира, сложившегося на сегодняшний день.

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