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Интерфакс-АВН

Лукашенко планирует посетить сентябрьский саммит ШОС - пресс-служба президента Белоруссии

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Аньков

Минск. 28 августа. ИНТЕРФАКС - Президент Белоруссии Александр Лукашенко планирует посетить саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в сентябре, сообщила пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт.

"Президент проанонсировал большое международное мероприятие - саммит Шанхайской организации сотрудничества. Формат этого мероприятия прорабатывается. В ближайшее время будет какая-то ясность относительно этого. Мы планируем там быть, конечно", - сказала она в эфире телеканала ОНТ в воскресенье.

Ранее генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Чжанм Мина сообщил о подаче Белоруссией заявки на вступление в ШОС в качестве государства-члена, в настоящее время Белоруссия имеет статус государства-наблюдателя при организации. Решение о начале процедуры включения республики в члены ШОС будет принято на Самаркандском саммите, который состоится 15-16 сентября.

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Белоруссия
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ШОС
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