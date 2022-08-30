Лукашенко планирует посетить сентябрьский саммит ШОС - пресс-служба президента Белоруссии

Минск. 28 августа. ИНТЕРФАКС - Президент Белоруссии Александр Лукашенко планирует посетить саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в сентябре, сообщила пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт.

"Президент проанонсировал большое международное мероприятие - саммит Шанхайской организации сотрудничества. Формат этого мероприятия прорабатывается. В ближайшее время будет какая-то ясность относительно этого. Мы планируем там быть, конечно", - сказала она в эфире телеканала ОНТ в воскресенье.

Ранее генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Чжанм Мина сообщил о подаче Белоруссией заявки на вступление в ШОС в качестве государства-члена, в настоящее время Белоруссия имеет статус государства-наблюдателя при организации. Решение о начале процедуры включения республики в члены ШОС будет принято на Самаркандском саммите, который состоится 15-16 сентября.