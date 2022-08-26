NASA планирует начать переговоры с РФ о включении корабля Starliner в соглашение о перекрёстных полётах на МКС этой осенью

США также рассчитывает сделать соглашение долгосрочным

Вашингтон. 25 августа. ИНТЕРФАКС - Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) рассчитывает продлить соглашение о перекрёстных полётах на Международную космическую станцию (МКС) и начать этой осенью обсуждать с российскими коллегами включение в договор с РФ космического корабля корпорации Boeing CST-100 Starliner, сообщил руководитель программы NASA на МКС Джоэль Монтальбано.

"Мы будем работать над тем, чтобы добавить в соглашение корабль Boeing и сделать это соглашение долгосрочным. Цель - иметь долгосрочное соглашение", - сказал Монтальбано на телеконференции NASA.

"Мой план - начать работать над этим этой осенью", - сообщил он.

Он отметил, что включение в договор корабля Boeing не потребует дополнительного соглашения, а условия предоставления мест российским космонавтам на корабле Starliner будут такими же, как и на Crew Dragon.

16 августа исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергей Крикалев сообщил "Интерфаксу", что Россия и США готовы продлить соглашение о перекрёстных полётах, если оно будет успешно выполняться.

Также Крикалев сообщил, что "Роскосмос" допускает возможность полёта российских космонавтов на американском космическом корабле Starliner, но пока переговоры об этом не ведутся. "Наверно на каком-то этапе это возможно, но пока ещё нет (переговоров - ИФ)", - сказал Крикалев в кулуарах форума "Армия 2022".