Источник изображения: topwar.ru

Вчера, 24 августа, ВС РФ нанесли ракетный удар по эшелону с военной техникой, в тот момент находящемуся на ж/д станции в селе Чаплино Днепропетровской области.

Президент Украины Владимир Зеленский при этом поспешил обвинить Россию в «ракетном терроре». Выступая перед членами Совбеза ООН, он заявил, что ВС РФ продолжают наносить удары по мирным объектам и на этот раз «жертвой российской агрессии» стала пассажирская электричка, находившаяся на вышеупомянутой железнодорожной станции.

Со слов Зеленского, как минимум 15 человек погибли и еще более 50 получили ранения.

Стоит отметить, что это уже не первый случай, когда украинский лидер нагло лжет всему миру, обвиняя российские войска в страшных преступлениях против мирных жителей Украины.

Впрочем, как уже было не единожды, разоблачение украинских «фейков» не заставило себя ждать. В сети появилось видео с места происшествия, на котором отчетливо просматривается военная техника, расположенная на платформах.

Источник изображения: topwar.ru

Таким образом, украинские кадры с места удара в Чаплино подтверждают поражение военного эшелона.

В вагонах, которые Зеленский назвал пассажирской электричкой, находились украинские военные.

Источник изображения: topwar.ru

Как уже неоднократно заявляли в Минобороны РФ, российские войска в ходе спецоперации наносят ракетные удары исключительно по военным объектам. Вчерашний случай в селе Чаплино не стал исключением.

В то же время, ВСУ продолжают варварские обстрелы мирных городов Донбасса, в ходе которых гибнут мирные жители, включая детей. Однако данные преступления в ООН упорно продолжают игнорировать.