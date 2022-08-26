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Военное обозрение

Украинские кадры с места удара в Чаплино подтверждают поражение военного эшелона ВСУ

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Источник изображения: topwar.ru

Вчера, 24 августа, ВС РФ нанесли ракетный удар по эшелону с военной техникой, в тот момент находящемуся на ж/д станции в селе Чаплино Днепропетровской области.

Президент Украины Владимир Зеленский при этом поспешил обвинить Россию в «ракетном терроре». Выступая перед членами Совбеза ООН, он заявил, что ВС РФ продолжают наносить удары по мирным объектам и на этот раз «жертвой российской агрессии» стала пассажирская электричка, находившаяся на вышеупомянутой железнодорожной станции.

Со слов Зеленского, как минимум 15 человек погибли и еще более 50 получили ранения.

Стоит отметить, что это уже не первый случай, когда украинский лидер нагло лжет всему миру, обвиняя российские войска в страшных преступлениях против мирных жителей Украины.

Впрочем, как уже было не единожды, разоблачение украинских «фейков» не заставило себя ждать. В сети появилось видео с места происшествия, на котором отчетливо просматривается военная техника, расположенная на платформах.

Источник изображения: topwar.ru

Таким образом, украинские кадры с места удара в Чаплино подтверждают поражение военного эшелона.

В вагонах, которые Зеленский назвал пассажирской электричкой, находились украинские военные.

Источник изображения: topwar.ru

Как уже неоднократно заявляли в Минобороны РФ, российские войска в ходе спецоперации наносят ракетные удары исключительно по военным объектам. Вчерашний случай в селе Чаплино не стал исключением.

В то же время, ВСУ продолжают варварские обстрелы мирных городов Донбасса, в ходе которых гибнут мирные жители, включая детей. Однако данные преступления в ООН упорно продолжают игнорировать.

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Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
ООН
РЖД
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