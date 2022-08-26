Реестр российского программного обеспечения пополнился ещё одним продуктом - системой корпоративной почты RuPost

Москва. 25 августа. ИНТЕРФАКС - Система управления корпоративной почтой RuPost внесена в "Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных" министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России по основному классу "Почтовые приложения", сообщает пресс-служба группа компаний (ГК) "Астра".

"Теперь современное отечественное решение могут использовать не только частные компании, но и государственные органы и другие организации, реализующие планы ИТ-импортозамещения", - сказано в пресс-релизе, распространенном в четверг.

В сообщении приводятся слова директора по развитию продукта RuPost ГК "Астра" Сергея Макарьина, который отметил, что разработчики нового программного продукта изначально ориентировались на лучшие мировые образцы в сфере управления корпоративной почтой.

"Наша альтернатива должна была стать одновременно и продвинутой в плане функциональности, и простой в установке и управлении. Мы считаем, что смогли достичь поставленных целей, а теперь, благодаря внесению в реестр, в этом смогут убедиться ИТ-специалисты из множества российских компаний, включая госсектор и частный бизнес", - сказал Макарьин.

По информации пресс-службы, RuPost - это простой в развёртывании и управлении почтовый сервер корпоративного класса с широким современным функционалом. Помимо почты, его пользователям доступны календари, контакты и адресные книги. Система масштабируется как вертикально, так и горизонтально и подходит для организаций любого размера: от микропредприятий до крупных корпораций.