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Военное обозрение

В Пентагоне подтвердили обсуждение вопроса поставки на Украину истребителей западного производства

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Источник изображения: topwar.ru

Соединенные Штаты рассматривают вопрос поставки американских или европейских истребителей на Украину, но окончательного решения пока не принято. Об этом сообщили в Пентагоне.

В минувшую среду в Министерстве обороны США прошел ежедневный брифинг, на котором были подняты вопросы выделения военной помощи Киеву, в том числе истребителей западного производства. Отдуваться перед журналистами пришлось замглавы министра обороны по политическим вопросам Колину Калю. Представитель Пентагона, отвечая на вопрос по ситуации с самолетами, заявил, что он рассматривается, но окончательное решение до сих пор не принято.

Истребители остаются на рассмотрении, но финальное решение на этот счет принято не было

- заявил он.

По словам Каля, поставки американских или европейских самолетов на Украину сейчас не в приоритете, США прилагают усилия, чтобы обеспечить украинцам применение самолетов, уже стоящих у них на вооружении. Если сказать проще, американцы пытаются поставить на Украину такое количество зенитных комплексов, которое могло бы переломить ситуацию в небе. Все дело в том, что ни у США, ни у Европы сейчас необходимого для этого количества ЗРК нет, их нужно производить. А отдавать из собственных запасов страшно, ведь конфликт может выйти за пределы Украины.

Продолжая тему истребителей, представитель Пентагона отметил, что хотя этот вопрос и отложен, но не исключено, что Киев все же их получит, но только через несколько лет.

В самом Киеве уже довольно длительное время идут обсуждения, какие именно самолеты необходимы Украине для противодействия российской авиации. Как решили в командовании ВВС ВСУ, лучшим вариантом будет поставка сразу двух американских истребителей - F-16 и F-15.

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Страны
США
Украина
Продукция
F-15
F-16
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